El museo de la FIFA expone el trofeo del Mundial de Clubes

El museo de la FIFA incluye desde este martes el trofeo del Mundial de Clubes como pieza de exposición permanente, tras la disputa de su primera edición y la victoria del Chelsea sobre el PSG el año pasado en Nueva York Nueva Jersey, tras la disputa de 63 partidos.

La FIFA anunció que el trofeo se colocará en una ubicación privilegiada de la sala Fundación, para mostrar la evolución del fútbol de clubes actual y rendir homenaje al objetivo principal de la FIFA de fomentar competiciones internacionales y desarrollar este deporte en todo el mundo.

Elaborado en oro, con inscripciones grabadas en homenaje a la historia y cultura del fútbol, como imágenes de futbolistas, aficionados apoyando a sus equipos y la fecha de fundación de la FIFA, el galardón "refleja la ambición y la fuerza que impulsan la nueva era del fútbol de clubes mundial", recordó la FIFA.

"El emblema incluye palabras en trece idiomas (entre otros, alemán, árabe, chino mandarín, griego clásico, hindi, japonés, latín, portugués y ruso) y braille. Su diseño contemporáneo y exhaustivos detalles demuestran que es un símbolo de una competición creada para unir a los clubes y a los aficionados de todo el mundo", añadió.