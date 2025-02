 El Milan anuncia el fichaje del mexicano Santiago Giménez

El Milan anunció este lunes, en el último día de 'mercado', el fichaje hasta 2029 del internacional mexicano Santiago Giménez, que lucirá el dorsal número 7 que hasta ahora lucía el español Álvaro Morata, nuevo jugador del Galtasaray.

"El AC Milan se complace en anunciar el fichaje permanente de Santiago Tomás Giménez, procedente del Feyenoord de Róterdam. El delantero mexicano ha firmado un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2029", expresó el club en un comunicado.

Giménez, autor de 5 goles en los 5 partidos que ha disputado en lo que va de Liga de Campeones, lucirá la camiseta número 7. Su debut apunta a ser este mismo miércoles ante el Roma, en Copa Italia.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican 🇲🇽 @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan