El mexicano Will Hernández firma con los Arizona Cardinals

Will Hernández, ya recuperado de una rotura de ligamento, firmó con los Arizona Cardinals para jugar la temporada 2025 de la NFL.

El mexicano Will Hernández, quien se recuperó de la rotura de ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió el año pasado, firmó este jueves con los Arizona Cardinals para jugar la campaña 2025 de la NFL.

"El bigote ha vuelto al desierto", escribieron los Cardinals en sus redes sociales junto a una fotografía del liniero en la que éste aparece acomodándose su abundante bigote.

Hernández se lesionó el 6 de octubre del año pasado en el último cuarto del duelo de la semana 5 en el que Arizona dio una espectacular remontada para vencer 24-23 a los San Francisco 49ers.

La lesión hizo que Hernández se perdiera el resto de la temporada 2024, última de su contrato, por lo que al final de esa campaña se convirtió en agente libre en plena rehabilitación.

El pasado 29 de julio el jugador, que cumplirá 30 años en septiembre, anunció que estaba recuperado de su lesión y listo para volver al campo.

"El fútbol americano ha sido mi vida. Siempre he sido de los que hablan mucho y motivan a los que me rodean; hoy me tocó predicar con el ejemplo. Pase lo que pase ahora, utilicen esto como prueba de que con trabajo duro se puede lograr cualquier cosa", señaló.

Hernández, quien nació en Las Vegas, Nevada, pero es mexicano por sus padres, originarios del municipio de Puruándiro, ubicado al norte de Michoacán, al oeste de México, visitó el lunes anterior el entrenamiento de Arizona con la esperanza de alargar su tiempo en el equipo con el que ha destacado en la NFL, algo que este jueves concretó.

"Will juega con intensidad. Se nota en su físico y sus habilidades de movimiento. Lo conocemos muy bien y es gratificante tenerlo de regreso", afirmó Drew Petzing, coordinador ofensivo de los Cardinals.

Hernández arribó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2018 por New York Giants, con los que se mantuvo hasta 2021.

A partir de 2022 jugó con los Cardinals, equipo en el que además de una garantía en la protección del quarterback Kyler Murray, se convirtió en el emblema del equipo ante la comunidad hispana.

El 21 de noviembre del 2022, Will llevó la bandera de México a la vanguardia en la salida de los Arizona Cardinals en el duelo realizado en el Estadio Azteca en el que cayeron 38-10 ante 49ers.

En siete temporadas en la NFL, Hernández ha sido titular en 91 de los 97 partidos en los que ha actuado.