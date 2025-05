 El mexicano Santiago Ramos conquista el GP de Imola en Fórmula 3

Los pilotos mexicanos continúan triunfando en diferentes categorías del automovilismo y nuevamente le tocó a Santiago Ramos hacer que el himno nacional sonara en uno de los podios más prestigiosos del mundo, el de Imola.

El tapatío se llevó la victoria del Gran Premio de Emilia-Romagna por la Fórmula 3, de la mano de su equipo Van Amersfoort Racing, siendo este su segundo triunfo de la temporada, pues el primero fue en la Sprint de Australia.

Ramos le sacó 0.277 segundos de diferencia a Noah Strømstedy más de 6.838 segundos a Rafael Cámara, ambos de Trident y quienes completaron el podio.

"You know what? This time there is no Los Mexicanos" 💬😲



Santiago Ramos breaks tradition to thank his team after clinching the Feature Race victory 🙏#F3 #ImolaGP pic.twitter.com/nf98E1r9dG