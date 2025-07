El mexicano Pato O'Ward gana primera carrera en el óvalo de Iowa

El piloto mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) ganó este sábado la primera de las dos carreras del fin de semana en el óvalo corto del Iowa Speedway, mientras que Àlex Palou (Chip Ganassi), tres veces campeón de la IndyCar y actual líder del campeonato, finalizó en la quinta posición.

Era la carrera número 100 en la Indycar para O'Ward, que se pone segundo en el campeonato tras Palou, superando al estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global), hoy accidentado en Iowa.

Pato O'Ward wins his first race of 2025. pic.twitter.com/eYiosSwmjS