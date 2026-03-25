El mexicano Karim López va por la NBA y busca hacer historia

El joven mexicano se declara elegible para el Draft 2026 con la mira en convertirse en el primer tricolor elegido en primera ronda

El basquetbolista mexicano Karim López anunció que se declarará elegible para el Draft 2026 de la NBA, con el objetivo de hacer historia como el primer jugador del país en ser seleccionado en la primera ronda.

“Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida. El tiempo es perfecto”, afirmó el alero de 18 años en declaraciones a ESPN.

Originario de Hermosillo, Sonora, López es considerado uno de los principales talentos internacionales de su generación y uno de los prospectos más atractivos rumbo al Draft que se celebrará en junio.

El jugador viene de destacar con los New Zealand Breakers, equipo con el que disputó las últimas dos temporadas en la liga australiana, logrando consolidarse pese a su juventud.

Durante su etapa en la NBL Next Stars, el mexicano promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes por partido, con un 49% de efectividad en tiros de campo y una media de 25.6 minutos por encuentro.

Además, estableció un récord de 358 puntos en 30 partidos dentro del programa para prospectos internacionales elegibles al Draft.

Formación internacional

Antes de su paso por Oceanía, López se desarrolló en Europa con el Joventut Badalona, una de las canteras más reconocidas del baloncesto español.

El alero, de 2.06 metros de estatura, también es hijo del exjugador de la selección mexicana Jesús Hiram López, lo que refuerza su legado dentro del deporte nacional.

Karim busca sumarse a la lista de mexicanos que han llegado a la NBA, entre ellos Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr..