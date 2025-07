El mexicano Isaac del Toro se lleva la Clásica Terres de l'Ebre

El mexicano Isaac Del Toro (UAE Emirates) confirmó con rotundidad su condición de máximo favorito en la II edición de la Clásica Terres de l'Ebre y se impuso este lunes en solitario en la Ermita de Mig Camí de Tortosa.

Isaac del Toro invirtió 4h:23.58 en los 185.8 kilómetros de recorrido entre el Observatorio de l'Ebre de Roquetes y Tortosa a un promedio de 42.2 k/h y superó por 46 segundos al italiano Christian Scaroni (XDS Astana), que fue segundo, y el británico Lukas Nerurkar (Education EF), tercero. El primer español fue Pau Miquel (Kern Pharma) en quinta posición.

Del Toro (Ensenada, México 2003), tras la aceleración de su compañero español Igor Arrieta, puso la directa con un contundente ataque a 34 kilómetros del final en la ascensión al último puerto del recorrido, el Port de Pauls, con rampas que alcanzan el 17 por ciento.

UAE were not able to last a single day without winning something 😂



Isaac Del Toro dominantly wins Clasica Terres de l’Ebre 👏🏼



pic.twitter.com/Ph080HoFXJ