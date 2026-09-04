El mexicano Gonzalo Hevia Baillères entra a grupo de Los Seahawks

Gonzalo Hevia Baillères se incorpora al grupo propietario de los Seattle Seahawks y se convierte en uno de los primeros inversionistas mexicanos en la NFL

El empresario e inversionista mexicano Gonzalo Hevia Baillères, fundador de HBeyond, se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks, franquicia de la NFL y actual campeona del Super Bowl LX.

Con esta participación, Hevia Baillères se posiciona como uno de los primeros inversionistas mexicanos en formar parte de la propiedad de una franquicia de la NFL, además de convertirse en uno de los pocos propietarios internacionales dentro de la liga.

Su llegada al grupo propietario representa un nuevo capítulo para la participación del capital empresarial mexicano en una de las organizaciones deportivas con mayor alcance internacional.

Gonzalo Hevia Baillères apuesta por los Seahawks

El empresario se integra a un grupo de propietarios encabezado por la familia Khosla, en el que también participan empresarios, inversionistas y otros destacados líderes de negocios con presencia internacional.

Para Hevia Baillères, formar parte de los Seahawks representa la oportunidad de participar directamente en una franquicia que, además de su trayectoria deportiva, cuenta con una importante presencia fuera de Estados Unidos.

Los Seattle Seahawks son descritos como una de las franquicias relevantes del deporte mundial. Su historia combina campeonatos, liderazgo y una afición conocida como los 12s, además de una identidad que se ha extendido más allá del terreno de juego.

Tras concretar su incorporación, el empresario expresó su satisfacción por convertirse en parte del grupo propietario de la organización.

“No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks”, señaló Gonzalo Hevia Baillères.

El fundador de HBeyond destacó el carácter internacional de la franquicia y su condición de campeona, además del vínculo que mantiene con sus seguidores.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano”, afirmó.

Hevia Baillères también aseguró que su participación en el equipo representa un proyecto de largo plazo y cerró su mensaje con una referencia directa a los aficionados de Seattle.

“A la organización de los Seahawks, a nuestros socios en el grupo propietario y, sobre todo, a los 12s: estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”, expresó.

HBeyond, la firma fundada por el empresario mexicano

HBeyond es una firma de inversión creada y encabezada por Gonzalo Hevia Baillères. La compañía tiene su sede en Nueva York y cuenta con oficinas en Ciudad de México y Miami.

La firma trabaja con fundadores, emprendedores y equipos directivos seleccionados para participar en el financiamiento, desarrollo y crecimiento de empresas. Sus inversiones abarcan mercados públicos y privados y utilizan capital permanente.

Su estrategia contempla desde inversiones de capital de riesgo en etapas iniciales hasta posiciones de propiedad mayoritaria.

Entre sus áreas de interés se encuentran las tecnologías de inteligencia artificial y la infraestructura necesaria para su desarrollo. También mantiene inversiones relacionadas con el deporte y el entretenimiento.

La trayectoria empresarial de Gonzalo Hevia Baillères

Gonzalo Hevia Baillères comenzó su trayectoria empresarial de manera independiente al grupo de negocios de su familia. A los 23 años creó un venture builder enfocado en fintech y financiamiento para pequeñas empresas.

Desde esa plataforma encabezó 12 compañías y un equipo integrado por más de 120 personas. Posteriormente, algunos de estos negocios fueron adquiridos por Santander y otras instituciones bancarias importantes de la región.

Más adelante, fundó INSAITE, empresa especializada en inteligencia artificial que posteriormente fue adquirida por el principal inversionista de una importante compañía de software.

También creó Lok, una empresa de logística basada en tecnología que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki. La operación dio paso a una de las principales plataformas de última milla en América Latina.

Después del fallecimiento de su abuelo, Alberto Baillères, uno de los industriales más reconocidos de México, Gonzalo Hevia Baillères decidió separar sus inversiones del grupo empresarial familiar para concentrarse en la construcción de HBeyond.

De la trayectoria de construcción institucional de su familia tomó principios relacionados con la propiedad responsable, la disciplina, la integridad y la permanencia. Sin embargo, su recorrido empresarial y su apuesta por la innovación han sido desarrollados de manera independiente.

Hevia Baillères nació en Ciudad de México y creció en Miami. Su formación académica se desarrolló en Estados Unidos, Suiza y México.

Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aunque dejó la universidad para concentrarse en la creación de su primera empresa.