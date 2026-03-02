El mexicano Fidalgo se estrena con Betis y manda guiño al Tri

El ex del América marcó en el derbi ante Sevilla y levanta la mano para una posible convocatoria con México rumbo a 2026

El mediocampista Álvaro Fidalgo firmó una noche inolvidable al marcar su primer gol con el Real Betis Balompié en el derbi frente al Sevilla FC, dentro de la Jornada 26 de LaLiga.

El exjugador del Club América aprovechó su oportunidad al minuto 37 para poner el 2-0 parcial y confirmar el gran momento que atraviesa en el futbol español, donde poco a poco se consolida como pieza clave del conjunto verdiblanco.

La anotación llegó en un momento de presión del Betis. Tras recuperar el balón en medio campo, el equipo local armó una rápida transición ofensiva que culminó con un pase filtrado de Antony hacia el movimiento inteligente de Fidalgo.

El ‘Maguito’ atacó el espacio a espaldas de la defensa y, sin necesidad de controlar, definió de primera intención con la pierna derecha ante la salida del guardameta Odisseas Vlachodimos. El disparo, colocado al primer poste, resultó imposible de detener y desató la euforia en el estadio.

Su festejo fue efusivo y rápidamente recibió el reconocimiento de su compañero brasileño, quien incluso señaló al mediocampista para que la afición dirigiera los aplausos hacia él.

La rápida adaptación de Fidalgo al futbol español ha sido evidente. Desde su llegada, el técnico Manuel Pellegrini lo ha mantenido como titular, muestra clara de la confianza que tiene en su capacidad para ordenar el mediocampo.

En este derbi volvió a responder. Además del gol, registró un 94% de efectividad en sus pases, participó activamente en la recuperación y ayudó en la salida limpia del balón. Su desempeño fue constante hasta que salió de cambio al minuto 70 para ceder su lugar a Sergi Altimira.

Un guiño claro a la Selección Mexicana

El buen momento del mediocampista llega en un punto clave del calendario internacional. La Selección de fútbol de México se prepara para la fecha FIFA de marzo, donde podría medirse ante la Selección de fútbol de Portugal, y el nombre de Fidalgo comienza a sonar con fuerza.

Naturalizado mexicano y con un nivel en ascenso en Europa, el examericanista levanta la mano para ser considerado por el estratega Javier Aguirre de cara al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro comenzó favorable para los verdiblancos gracias a un gol de Antony al minuto 16. A partir de ahí, el Betis fue ampliamente superior y controló el ritmo del partido, encontrando en Fidalgo a uno de sus motores en la zona media.

El mediocampista no solo aportó claridad en la circulación, sino que también mostró lectura táctica para moverse entre líneas y aparecer en momentos clave, como lo hizo en la jugada de su anotación.

Desde su salida del América, Fidalgo ha dado pasos firmes en su adaptación al futbol europeo. Con cuatro titularidades consecutivas en liga y ahora su primer gol, el ‘Maguito’ empieza a consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo.

Su rendimiento, disciplina táctica y capacidad para asociarse lo colocan como un candidato serio para vestir la camiseta nacional en los próximos compromisos.

Por lo pronto, el mediocampista ya rompió el hielo goleador en España y envió un mensaje claro: quiere protagonismo tanto en LaLiga como con el Tricolor rumbo a 2026.