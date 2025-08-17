El mexicano Damien Martínez lidera triunfo de Seahawks-Chiefs

Damien Martínez, corredor de origen mexicano de Seattle Seahawks, lideró el ataque terrestre de su equipo en la victoria 33-16 sobre Kansas City Chiefs

Damien Martínez, corredor de origen mexicano de Seattle Seahawks, lideró el ataque terrestre de su equipo en la victoria 33-16 sobre Kansas City Chiefs en el inicio de la semana 2 de la pretemporada de la NFL.

Martínez, de madre mexicana, encabezó la productiva ofensiva terrestre de Seahawks con 11 acarreos para 50 yardas y una anotación.

También destacaron sus compañeros George Holani, con 49 yardas por tierra; Jacardia Wright, 48; y Zach Charbonnet, con 45 yardas y un touchdown.

La actividad de Martínez, reclutado en la séptima ronda del Draft de abril pasado, incluyó algunas jugadas con los equipos especiales.

Elijah Arroyo, ala cerrada también con ascendencia mexicana, sumó dos recepciones y 19 yardas.

Drew Lock estuvo en los controles de Seahawks. Completó 10 de 12 envíos para 129 yardas y conectó dos pases a las diagonales.

Más temprano, los Tennessee Titans derrotaron 20-23 a los Atlanta Falcons en un partido en el que el novato Cam Ward, selección número uno de la primera ronda del Draft de abril pasado, sufrió por la falta de opciones seguras entre sus receptores.

Ward, quien la semana pasada lució gracias a su conexión con los veteranos Calvin Ridley y Tyler Lockett, ambos ausentes en este juego, padeció para encontrar a Elic Ayomanor, Van Jefferson y al receptor de origen colombiano Xavier Restrepo, quien sumó 18 yardas en dos recepciones.

A pesar de lo anterior, Tennessee encontró el camino con anotaciones de Gunnar Helm, por recepción, un acarreo de Jermar Jefferson y un touchdown defensivo de Kendell Brooks.

Aunque los Falcons fueron vencidos, tuvieron un buen desempeño en su defensiva Jessie Bates y los novatos James Pearce y Xavier Watts, situación que promete una mejora defensiva en el equipo que el año pasado fue la número 23 entre los 32 equipos en ese departamento.

La actividad continuará este sábado con 11 partidos, entre los que destacan la vista de Baltimore Ravens a Dallas Cowboys y el duelo entre los campeones Philadelphia Eagles y Cleveland Browns.

Para el domingo están programados dos juegos. New Orleans Saints ante Jacksonville Jaguars y Chicago Bears contra Buffalo Bills.

La semana 2 de la pretemporada concluirá el lunes con el Commanders-Bengals.

Resultados de la semana 2 de la pretemporada de la NFL:

Viernes 15.08: Falcons 20-23 Titans y Seahawks 33-16 Chiefs.

Sábado 16.08: Lions-Miami, Colts-Packers, Vikings-Patriots, Eagles-Browns, Texans-Panthers, Raiders-49ers, Cowboys-Ravens, Rams-Chargers, Giants-Jets, Steelers-Buccaneers y Broncos-Cardinals.

Domingo 17.08: Saints-Jaguars y Bears-Bills.

Lunes 18.08: Commanders-Bengals.