El mexicano Brandon Valenzuela debuta en la MLB con los Blue Jays

El receptor de Hermosillo, Sonora, debutará en la MLB con los Toronto Blue Jays este domingo frente a los Chicago White Sox

El momento soñado para Brandon Valenzuela ha llegado. El receptor de Hermosillo, Sonora, debutará en la MLB con los Toronto Blue Jays este domingo frente a los Chicago White Sox en el Rate Field, tras la lesión del tijuanense Alejandro Kirk.

Con esto, Valenzuela se convierte en el jugador número 153 mexicano en jugar en las Grandes Ligas.

Valenzuela es el prospecto número 24 del sistema de desarrollo de los Blue Jays, y su desempeño durante los entrenamientos de primavera fue calificado como sobresaliente por el manager John Schneider.

"Su actuación fue magnífica y fue uno de los jugadores más destacados del campamento", comentó Schneider.

Trayectoria y habilidades

Formado en la Academia Alfredo Harp Helú, Valenzuela fue firmado por los San Diego Padres en 2017 y enviado a Toronto en 2025 por Will Wagner.

Reconocido por la fuerza de su brazo y su defensa detrás del plato, tiene un 31.7% de corredores puestos fuera en intentos de robo a lo largo de 400 juegos en ligas menores.

A la ofensiva, es bateador ambidiestro y en 2025 conectó 15 jonrones, la cifra más alta de su carrera en sucursales menores.

Su talento también lo llevó a representar a México en la Copa Mundial de Beisbol Sub-23 y a jugar con los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico.

El debut de Valenzuela podría marcar el inicio de una dupla histórica junto con Alejandro Kirk, convirtiéndose en los primeros receptores mexicanos en compartir un equipo de Grandes Ligas.

Además, tiene el potencial de ocupar la posición de catcher suplente de Toronto cuando Tyler Heineman se convierta en agente libre tras la temporada 2026.