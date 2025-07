El Liverpool retira el '20' en honor a Diogo Jota

El Liverpool retirará el dorsal '20' en honor al internacional portugués Diogo Jota, fallecido la semana pasada en un accidente de tráfico.

Es la primera vez que los 'Reds' retiran un número y una de las pocas veces que ha ocurrido en la historia de la Premier.

"Después de consultarlo con su esposa y con su familia, el Liverpool puede anunciar que su número será retirado en todos los niveles, incluyendo el equipo femenino y la cantera", dijo el Liverpool en un comunicado.

"La decisión es un reconocimiento no sólo a la contribución de este chico de Portugal a los éxitos dentro del campo en los últimos cinco años, sino también al profundo impacto personal que ha tenido en sus compañeros y aficionados y las conexiones que ha forjado con ellos".

