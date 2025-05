 El Liverpool ofrece ayuda tras atropello durante su celebración

El Liverpool aseguró que sus "pensamientos y oraciones" están con los afectados por el atropello masivo de este lunes durante la celebración del título de Premier League y ofreció su "ayuda total" a los servicios de emergencia y a las autoridades locales.

Un hombre "de 53 años, blanco y británico" fue detenido este lunes tras chocar con varios peatones en el centro de Liverpool (noroeste de Inglaterra), informó la Policía de Merseyside en un comunicado.

Las autoridades confirmaron en una publicación de X que estaban atendiendo un accidente de tráfico en el centro de Liverpool tras recibir un aviso pasadas las 18:00 hora local de que un coche había atropellado a "varios peatones" en Water Street.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL