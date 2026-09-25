‘El juego ante México fue la mejor experiencia’: Anthony Gordon

El delantero inglés recordó el duelo ante el Tricolor en el Mundial 2026 y señaló que aquel encuentro preparó a su selección para las siguientes fases

Para más de uno, el partido entre México e Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 quedó marcado como uno de los más emocionales en la historia del torneo, y para Anthony Gordon el sentimiento es el mismo.

Previo al inicio de la Fecha FIFA, el delantero del Barcelona recordó lo vivido en dicho encuentro, destacando que terminó siendo fundamental para el crecimiento de su selección.

En aquella noche, Gordon fue uno de los jugadores más peligrosos por parte del conjunto de la Rosa y protagonizó un intenso duelo por la banda ante Jorge Sánchez.

“El partido contra México fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Creo que, de alguna manera, nos preparó para lo que vendría”, aseguró Gordon al recordar el complicado encuentro que Inglaterra tuvo que sacar adelante frente al Tricolor.

Gordon recuerda la reacción de Inglaterra

Asimismo, recordó la reacción de Inglaterra después de quedarse con un jugador menos.

“La tarjeta roja nos obligó a mostrar una faceta diferente; ya no éramos solo un equipo que quería jugar, tuvimos que luchar con uñas y dientes para asegurar la victoria”, explicó Gordon.

El extremo inglés reconoció también que aquella manera de competir terminó acompañando a la selección durante las siguientes fases del torneo, aunque no fue suficiente para alcanzar la final.

“Esa se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, al final, no nos funcionó en la semifinal. Pero no hay garantías de que hubiéramos ganado si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro”, añadió.

Inglaterra se mide con España en Wembley

Este sábado, la selección de Inglaterra se medirá con España en la Jornada 1 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27.

El partido será en el mítico estadio de Wembley, donde ambos combinados reeditarán la final de la Eurocopa 2024, esta vez con “La Roja” como campeona del mundo.