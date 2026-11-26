Toluca tiene un pie en la siguiente ronda; sin embargo, no puede confiarse, pues si la "Furia" gana en la vuelta por 2-0, el empate global les da el pase

En un partido sumamente especial para Toluca por el anuncio de la salida de Antonio Mohamed del equipo luego de la Copa Intercontinental, los "Diablos" dieron una nueva exhibición frente a un Atlas que se mostró lejos de lo que venía desplegando y le pegaron por 2-0.

Nuevamente apareció el arma secreta de las Liguillas para los escarlatas: Helinho. El brasileño suele dar sus mejores actuaciones en la fase final de la liga y ahora comandó al equipo con un doblete.

El primer tanto del sudamericano fue una calca del que le hizo a Tigres en la Final del Apertura 2025, pues enganchó a su pierna zurda y sacó un tiro imposible para Camilo Vargas.

El que nos pone arriba en el marcador ⚽️🔥 https://t.co/63vu8t5EGH — Toluca FC (@TolucaFC) November 26, 2026 Atlas intentó quitarle el balón al Toluca, pero en casa, el todavía cuadro del "Turco" manejó a placer el encuentro y, por detalles, no consiguió un marcador mucho más abultado. Tuvo que llegar un tiro desde los 11 pasos para que se ampliara la diferencia entre ambos. Nuevamente apareció Helinho con un cobro perfecto para poner el 2-0 definitivo. Con este marcador, el Toluca tiene un pie en la siguiente ronda; sin embargo, no puede confiarse, pues si la "Furia" gana en la vuelta por 2-0, el empate global les da el pase por su mejor posición en la tabla.