 El Inter de Messi empata con Palmeiras y clasifica a Octavos

El Inter de Miami de Lionel Messi empató 2-2 ante el Palmeiras en su último encuentro en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes, con lo que ambos amarraron su pase a la siguiente ronda.

Contrario a lo que se pensaba, el "Verdao" salió relajado, con poca intención de ir al frente, pues se le vio poco activo a la hora de presionar y buscaba más ser agresivo con los tiros de esquina, lo que lo dejaba mal parado por momentos.

Fue justo esta falta de orden defensivo la que propició el primer tanto del encuentro, el cual llegó de los pies de Tadeo Allende, quien recibió un buen pase al espacio de Luis Suárez y se enfiló al arco para vencer a Weverton.

De ahí las "Garzas" comenzaron a gestionar el trámite del encuentro, con un juego de mucho toque y pausado que se generaba desde abajo de mitad de cancha, pues Messi bajaba mucho para ir armando las jugadas.

A pesar de que le llegaron mucho al Miami, la puntería no acompañó a los brasileños, que intentaron mucho las jugadas a balón parado, sin embargo, otro latigazo le costó el gol, pues Suárez lució como en sus mejores tiempos, se quitó a tres jugadores y definió con potencia a primer palo, poniendo la balanza 2-0 para los suyos.

Con la presión de la derrota encima, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, mandó al campo a una de sus estrellas, Paulinho, que metió al "Verdao" en la pelea con un gol al 80' y el empate llegó al 87' con un golazo de Maurício Magalhães, quien aprovechó un balón botado al borde del área chica y fusiló a Ustari.

La igualada le dio el liderato de grupo al Palmeiras, que superó al Inter por diferencia de goles y se hizo con la cima del Grupo A; con esto, enfrentará en Octavos al Botafogo. Por su parte, Lionel Messi y compañía enfrentarán al PSG.

