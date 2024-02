'El gol fue fortuito': Barbieri sobre el tanto felino

No bueno. El sentimiento por el resultado no es bueno, pero pienso que nosotros estuvimos a a la altura del partido, en el último partido habíamos tenido 45 minutos de buen fútbol y teníamos que alargarlo, podían ser 70 u 80 y lo hicimos hoy, intentamos jugar, cerrarle el paso a Tigres, estuvimos ordenados todo el tiempo, tuvimos nuestras oportunidades y no acertamos.

Pero tengo la certeza de que el equipo está creciendo y que para el próximo partido consigamos los puntos que sean necesarios.