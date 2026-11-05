¿El GOAT? LeBron James anota su canasta número 16,000

La marca de las 16,000 canastas es solo un capítulo más en la carrera repleta de récords de LeBron James. Su nombre figura en lo más alto de múltiples apartados históricos de la NBA:

Dominio sostenido: Es el único jugador en la historia en acumular cifras descomunales en puntos, rebotes y asistencias, manteniéndose como un referente absoluto a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Líder en minutos jugados: Combinando temporada regular y playoffs, es el jugador que más tiempo ha permanecido activo sobre las duelas de la NBA.

Más de 20 temporadas al máximo nivel: Es el jugador con más selecciones al All-Star Team y al All-NBA Team en la historia.

Máximo anotador histórico de todos los tiempos: Superó oficialmente a Kareem Abdul-Jabbar, rompiendo una marca que duró décadas.

with this bucket @KingJames hit 16,000 career field goals 🤩 https://t.co/X0hoOo41xk — Philadelphia 76ers (@sixers) November 5, 2026

Triunfo sufrida de los 76ers en Detroit

Más allá del récord de LeBron, el partido en Detroit estuvo cargado de emociones y tensión hasta los últimos segundos.

Los 76ers tomaron el control del marcador en el primer cuarto (17-18 tras un libre de Joel Embiid) y no soltaron la ventaja. Incluso llegaron a gozar de una máxima renta de 18 puntos (77-95) al arrancar el último periodo.

Sin embargo, los Pistons reaccionaron de la mano de Duncan Robinson (máximo anotador local con 27 puntos y un brillante 7 de 11 en triples) y de Cade Cunningham (26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes), apretando el electrónico hasta un peligroso 102-106 a falta de un minuto.

El partido se selló gracias a una jugada defensiva clave: a falta de un intento de triple de Cunningham para empatar, Jaylen Brown apareció con un tapón providencial.

En su primer partido con 30 puntos en la previa o vistiendo la camiseta de los 76ers, Brown aportó gran solidez, secundado por un estelar Joel Embiid, el más determinante del encuentro con un doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes, además de los 19 tantos de Tyrese Maxey y los 11 de VJ Edgecombe. En total, el quinteto titular de Philadelphia fue responsable de 99 de los 112 puntos del equipo.

Con esta victoria, la quinta consecutiva, los 76ers se afianzan en el liderato de la Conferencia Este con un balance de 8-1, cobrándose revancha de su única derrota sufrida 10 días atrás ante los propios Pistons, quienes ahora se quedan con un registro de 6-2.