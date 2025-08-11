El español Alex Palou extiende su imperio en la IndyCar

Con cuatro título, el español Álex Palou extendió este domingo su imperio en la IndyCar, donde ya figura como uno de los mejores pilotos de la historia

Con cuatro títulos en cinco años y los tres últimos de forma consecutiva, el español Álex Palou (Chip Ganassi) extendió este domingo su imperio en la IndyCar, donde ya figura como uno de los mejores pilotos de la historia.

Tan solo cinco pilotos habían conseguido hasta ahora al menos un 'póker' de campeonatos en la IndyCar: A.J. Foyt (siete títulos), el todavía en activo Scott Dixon (seis) y Mario Andretti, Sebastien Bourdais y Darío Franchitti (cuatro cada uno).

Además, solo tres habían logrado al menos tres títulos de forma consecutiva: Ted Horn (1946, 1947 y 1948), Franchitti (2009, 2010 y 2011) y Bourdais (2004, 2005, 2006 y 2007).

Esa es la extraordinaria magnitud de lo alcanzado en Estados Unidos por un Palou avasallador y que, con su título cerrado en Portland este domingo que se une a los de 2021, 2023 y 2024, culminó una temporada de dominio absolutamente incontestable y aplastante.

Todavía faltan dos pruebas para terminar la campaña 2025 de la IndyCar, pero el catalán ya no perdió más tiempo para asegurar este domingo el campeonato con un tercer puesto en Portland antes siquiera de pisar los trazados de Milwaukee y Nashville.

Un buen ejemplo del descomunal instinto competitivo y del afilado colmillo de Palou dentro del monoplaza es que, incluso sabiendo que tenía la corona garantizada con el mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) muy descolgado en Portland, siguió luchando por el triunfo en esta prueba hasta el final.

En total se han disputado 15 carreras esta temporada y nada menos que ocho han acabado con el trofeo en las manos de Palou. También ha sido un huracán en las clasificaciones con cinco 'poles'.

Muy pocos retos le quedaban al 10 de Chip Ganassi pero sin duda el momento más especial del año fue cuando conquistó las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis (primer español en lograr semejante hazaña) y ganó de paso su primera carrera en un oval de su trayectoria.

De 28 años, Palou ha flirteado en el pasado con la Fórmula Uno sin poder concretar su salto pese a que son indiscutibles su calidad, experiencia y aplomo al volante.

Pero todavía tiene algunos desafíos en el horizonte para seguir haciendo historia en la IndyCar como el récord histórico de victorias en una sola temporada.

Ahora presenta ocho victorias mientras que la marca histórica de la IndyCar la tienen A.J. Foyt en 1964 (ganó 10 de 13 pruebas disputadas) y Al Unser en 1970 (venció en 10 de 18 carreras).