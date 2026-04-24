El Chelsea despide a Rosenior tras malos resultados en 114 años

La decisión fue tomada por la directiva del club tras el resultado que selló la peor racha del equipo en los últimos 114 años.

El Chelsea hizo oficial este miércoles la destitución de su entrenador, Liam Rosenior, luego de permanecer poco más de tres meses en el cargo y tras una racha de cinco derrotas consecutivas sin anotar.

La decisión fue tomada por la directiva del club de Stamford Bridge después de la dura caída sufrida ante el Brighton & Hove Albion, resultado que selló la peor racha del equipo en los últimos 114 años.

Resultados hunden aspiraciones europeas

Las derrotas frente a Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0) dejaron al Chelsea prácticamente sin opciones de clasificar a la próxima Liga de Campeones.

Rosenior había firmado un contrato por seis años y medio; sin embargo, su etapa concluyó prematuramente al no lograr mejorar el desempeño del equipo respecto a la gestión de Enzo Maresca, quien dejó el club en enero tras diferencias con la directiva.

Se va con el equipo en séptimo lugar

El estratega inglés, con pasado en el Estrasburgo, deja al conjunto en la séptima posición de la liga, a siete puntos del Liverpool y a pocos días de disputar las semifinales de la Copa de Inglaterra en Wembley frente al Leeds United, considerada la última oportunidad de los “Blues” para aspirar a un título esta temporada.

Crisis e inestabilidad en el banquillo

Con la salida de Rosenior, ya son cinco los entrenadores titulares que han pasado por el club desde que el consorcio BlueCo adquirió la institución en 2022. Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca tampoco lograron consolidarse, además de los interinatos de Bruno Saltor y Frank Lampard.

A pesar de un inicio prometedor, con cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos de Premier League, el técnico apenas sumó un triunfo en sus últimos siete encuentros.

La inconformidad también se ha reflejado en la afición, ya que el fin de semana pasado cientos de seguidores se manifestaron en las inmediaciones de Stamford Bridge para protestar contra la actual administración y la inestabilidad que atraviesa el club.