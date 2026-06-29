El Chavo del 8 y El Chapulín visitan el Estadio Ciudad de México

Recorrieron algunos de los espacios más representativos del inmueble, considerado el único estadio en el mundo que ha albergado tres Copas Mundiales de la FIFA™

La nostalgia de la televisión mexicana llegó al Estadio Ciudad de México con una visita especial de las botargas de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, dos de los personajes más emblemáticos creados por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

La activación se realizó en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como parte de las actividades que buscan resaltar símbolos de la cultura popular mexicana ante los aficionados nacionales y extranjeros.

El Chavo y El Chapulín recorren el Estadio Ciudad de México

Durante su visita, recorrieron algunos de los espacios más representativos del inmueble, considerado el único estadio en el mundo que ha albergado tres Copas Mundiales de la FIFA™.

Entre los sitios visitados estuvieron los vestidores oficiales, las bancas de los equipos y el terreno de juego, donde realizaron ejercicios de calentamiento como si formaran parte de los jugadores que disputan el torneo.

Uno de los momentos más significativos ocurrió durante el recorrido por el túnel que conduce a la cancha, donde El Chavo y El Chapulín descubrieron una imagen de Roberto Gómez Bolaños ubicada en uno de los pasillos del estadio.

El gesto fue interpretado como un homenaje al legado de Chespirito, una de las figuras más influyentes de la cultura popular mexicana y cuyos personajes han trascendido generaciones en distintos países.

Cultura popular mexicana en el ambiente del torneo

La activación celebra el encuentro entre dos fenómenos que han unido a millones de personas alrededor del mundo: la Copa Mundial de la FIFA™ y el universo de Chespirito.

El recorrido también forma parte del ambiente festivo que se vive en la Ciudad de México durante el torneo, donde distintas actividades buscan proyectar la identidad mexicana ante visitantes de diversas nacionalidades.

El contenido de esta colaboración puede verse en las cuentas oficiales de Host City Ciudad de México (@mexicocity26_) y Chespirito (@chespirito_rgb).