El campeón está de vuelta: Josh Ibarra regresa a Fuerza Regia

Fuerza Regia de Monterrey anunció el regreso de Josh Ibarra, uno de los centros de mayor impacto del basquetbol mexicano

Fuerza Regia de Monterrey volverá a contar con Josh Ibarra, uno de los jugadores interiores más destacados del basquetbol mexicano y pieza importante en el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) conquistado por el equipo en 2025.

El centro, de 2.11 metros, regresará a una organización con la que ya levantó dos trofeos. Su presencia en la pintura, fortaleza física, capacidad para ganar rebotes y trabajo en ambos lados de la duela fueron determinantes durante la campaña que terminó con el sexto campeonato de LNBP en la historia de Fuerza Regia.

Nacido el 26 de enero de 1995 en Texas, Estados Unidos, Ibarra tiene una relación especial con el conjunto regiomontano. Antes del campeonato de 2025, también fue parte del plantel que consiguió el título de la temporada 2020.

Ahora tendrá una nueva oportunidad con Fuerza Regia, equipo al que llega con experiencia acumulada y después de disputar competencias en distintos países.

En México, el pívot ha defendido las camisetas de Panteras de Aguascalientes, Plateros de Fresnillo, Centauros y Apaches de Chihuahua, además de Diablos Rojos del México, con quienes conquistó el campeonato de la LNBP en 2024.

También viene de ser MVP en Indonesia

La trayectoria de Ibarra no se limita al basquetbol mexicano. El jugador también pasó por Brampton Honey Badgers de Canadá, Changwon LG Sakers de Corea del Sur, Marinos de Oriente de Venezuela y Piratas de Quebradillas de Puerto Rico.

Su recorrido internacional más reciente fue con Dewa United Banten de Indonesia. En 2025, Ibarra ayudó al equipo a conquistar el campeonato de la IBL y recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la competencia.

Su combinación de tamaño, fuerza, movilidad y experiencia lo ha convertido en un referente de la posición de centro y en uno de los interiores más productivos que han pasado por el basquetbol mexicano en los últimos años.