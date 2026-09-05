El campeón, a escena; Auténticos Tigres debuta en casa

Auténticos Tigres de la UANL, actual monarca de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, recibe hoy a Águilas Blancas del IPN

El camino hacia el bicampeonato arranca hoy viernes para los monarcas nacionales Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ya que “se levanta el telón” de la fase regular de la Temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Y en juego de la Semana 1, los actuales campeones de la ONEFA, dirigidos por el head coach Juan Antonio Zamora, reciben hoy a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Ciudad de México a las 19:00 horas, en el emparrillado del estadio Gaspar Mass.

En la Temporada 2025, el conjunto auriazul se coronó luego de vencer como visitante por 33-30 a los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en la grama del estadio Borregos, que registró un lleno en las tribunas, en noviembre de 2025.

Los jugadores del equipo felino llegan motivados para esta nueva temporada: por haber conquistado este cetro... y porque el lunes pasado el rector de la UANL, Santos Guzmán López, les entregó chamarras y anillos de campeón en una emotiva ceremonia que se realizó en el estadio Gaspar Mass.