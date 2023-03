El Camp Nou luce abarrotado por final de la Kings League

La Kings League, una competición de Fútbol 7 creada por Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, y que se transmite en su totalidad por 'streaming' reúne este domingo en el Spotify Camp Nou a 90,000 espectadores para las finales de la competiciones, de acuerdo a datos de los organizadores.

En la Liga, que preside Piqué, participan los equipos de conocidos 'streamers' de Twitch, entre los que destaca Ibai Llanos. La audiencia máxima de la competición se produjo a finales de febrero, con la presencia de Ronaldinho, que congregó a 2,120,962 espectadores en la citada plataforma de 'streaming'.

A través de redes sociales los internautas han compartido imágenes del Camp Nou, unos de lo estadios más grandes del mundo, lleno de aficionados deseosos de ver la final de la Kings League.



📌 More than 91,000 fans are currently at Camp Nou to watch Piqué's "Kings League" tournament, and everyone chanted the name of Messi...Messi...Messi!🔥🔥🔥 https://t.co/ChiZziOk1Z