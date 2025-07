El Barcelona despide a Rakitic tras anunciar su retiro del futbol

El FC Barcelona ha publicado un mensaje en las redes sociales para despedir al ya exjugador Ivan Rakitic, que militó en el club catalán entre 2014 y 2020, y este lunes ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol profesional a los 37 años.

"El fútbol te echará de menos, Ivan. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida", ha expresado la entidad azulgrana en su perfil de la red social X, un mensaje que ha acompañado con una fotografía del centrocampista en el día de su despedida del Camp Nou, rodeado por los 13 títulos que conquistó con la zamarra del Barça.

Football will miss you, Ivan 💙❤️



We wish you all the best in this new chapter of your life. 🫶 pic.twitter.com/0CZLGL5kGH