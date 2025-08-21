El Barcelona aterriza en México y es recibido por los aficionados

El FC Barcelona femenino aterrizó este martes en CDMX y fue recibido por decenas de hinchas que solicitaron fotos y autógrafos a las futbolistas

El FC Barcelona femenino aterrizó este martes en Ciudad de México y fue recibido por decenas de hinchas que solicitaron fotos y autógrafos a las futbolistas del equipo catalán.

Entre las más solicitadas por los aficionados fueron las balones de oro y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que accedieron a firmar accesorios y tomarse selfis con los presentes.

También la prensa local acudió a la llegada de las blaugranas, uno de los mejores equipos femeninos del mundo, cuyas jugadoras no dieron declaraciones a los medios de comunicación.

El Barça viajó con equipo completo a su tercera expedición consecutiva a México, más ocho jugadoras del equipo filial.

En el país latinoamericano, las tres veces campeonas de Europa tendrán un par de partidos de pretemporada: este viernes contra un combinado de estrellas de la liga mexicana en Monterrey y el domingo frente a las Águilas del América, en Ciudad de México.

¡Gracias por el recibimiento, culers! 🫶

Es un plaer ser a Mèxic amb vosaltres 💙❤️ pic.twitter.com/3njDkT7RZ1 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 20, 2025

Las jugadoras del primer equipo que estarán disponibles para el entrenador Pere Romeu son las guardametas Cata Coll y Gemma Font, las defensas Irene Paredes, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Mapi León y Esmee Brugts, las centrocampistas Patri Guijarro, Bonmatí, Vicky López y Alexia Putellas, y las delanteras Claudia Pina, Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Ewa Pajor y Graham Hansen.

De la filial estarán presentes la portera Txell Font, las zagueras Emilia Szymczak, Lucía Corrales y Aïcha Camara, las centrocampistas Alba Caño, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y la artillera Celia Segura.

Las catalanas se entrenarán el miércoles y jueves por la mañana en las instalaciones del América, además de participar en actividades de promoción y patrocinios.

El jueves, partirán a Monterrey para disputar el primer partido, el sábado volverán a Ciudad de México y el domingo se enfrentarán con el América, en el que militan las exjugadoras del Barcelona Sandra Paños y Bruna Vilamala; al finalizar el encuentro ante las Águilas volverán a España.