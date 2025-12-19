El Atlético Morelia busca comprar la plaza del Club Puebla

Después de 5 años jugando en la Liga de Expansión, el conjunto michoacano podría regresar a la primera división a mediados del 2026

La ciudad de Morelia, Michoacán, podría volver a tener un equipo de primera división después de 5 años, ya que la franquicia fue vendida hacia el Grupo Salinas, trasladando el equipo desde la ciudad de Morelia hacia la ciudad de Mazatlán.

Desde 2020 el conjunto mazatleco compite en la Liga MX, aunque el equipo dejara de competir en el máximo circuito, ya que como paso con el Morelia, anteriormente ahora el Mazatlán fue vendido hacia Emilio Escalante, Presidente y Director General del Atlante FC.

Ante esta venta, se cree que el equipo del pacífico no desaparecerá, pues se rumora que el conjunto cañonero jugará en la Liga de Expansión para la Apertura 2026, aunque no ha sido confirmado en tu totalidad.

La multipropiedad en la Liga MX

Actualmente, hay diversos equipos cuyos altos directivos tienen en posesión más de dos equipos al mismo tiempo, esto con la finalidad de obtener diferentes sinergias y tener una expansión del mercado hacia otras regiones del mundo.

En la mayoría de los casos los dueños buscan tener más de 2 equipos para poder tener un crecimiento económico que a la larga obtienen resultados positivos en el ámbito deportivo, de marketing, de boletaje, entre otros aspectos más.

Diversos grupos y empresas en México tienen en su poder a dos o más equipos, como en los siguientes casos:

Grupo Orlegui: Santos Laguna y Atlas

Grupo Salinas: Mazatlan y Puebla

Grupo Pachuca: León y Pachuca

Grupo Caliente Tijuana y Querétaro **

** Querétaro FC actualmente ya no pertenece a Grupo Caliente por su venta definitiva hacia el empresario estadounidense Marc Spiegel, CEO de Innovatio Capital.

Primer caso de multipropiedad en México

A finales de la década de los 70, el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) adquirió al equipo del Atlante para competir en la máxima categoría del fútbol mexicano, en un periodo muy corto, la misma institución fundó al Oaxtepec en 1979, el IMSS fue la primera institución o grupo en tener en su poder a dos equipos.

Atlante y Oaxtepec disputaron al mismo tiempo los torneos de las temporadas 81-82, 82-83 y 83-84, siendo equipos "Hermanos".

Finalmente, esta multipropiedad se deshizo cuando el Atlante fue adquirido por el gobierno del Distrito Federal y Oaxtepec fue adquirido por los Ángeles de Puebla, equipo que con el paso de los años se convertiría en lo que es actualmente el Santos Laguna.

La desaparición de la multipropiedad en México

La Liga MX acordó la eliminación gradual de este modelo, que permite a un mismo grupo empresarial ser dueño de más de un club, con el compromiso de erradicarlo por completo a más tardar en 2026.

La decisión fue tomada por la Asamblea de Dueños y respaldada por la Federación Mexicana de Futbol, con el objetivo de fortalecer la transparencia, evitar conflictos de interés y elevar la competitividad del torneo. Actualmente, los grupos involucrados deberán vender o separar la propiedad de sus equipos para cumplir con el plazo establecido.

Es por esta razón que varios equipos que estaban dentro de la multipropiedad fueron vendidos, como el caso de Querétaro FC a Innovatio Capital, Mazatlán FC a Emilio Escalante, y posiblemente Club Puebla a Atletico Morelia.

En la actualidad, los otros equipos que siguen en la multipropiedad que se ha ofrecido su venta son Atlas y León, que tienen como fecha limite hasta el próximo año para poder vender sus franquicias y dar fin a un tema que muchos consideraban dañino para el avance del fútbol mexicano.