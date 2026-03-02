El Arsenal mantiene la diferencia con el Manchester City

El Arsenal se impuso este domingo por 2-1 al Chelsea en el derbi londinense y mantiene el liderato de la Premier League con ventaja sobre el Manchester City

El Arsenal se impuso este domingo por 2-1 al Chelsea en el derbi londinense y mantiene el liderato de la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido pendiente.

El equipo dirigido por Mikel Arteta prolongó su pulso por el título —que no conquista desde hace 22 años— y amplió a once encuentros su racha invicta ante los ‘blues’ en todas las competiciones.

Ante un Emirates Stadium lleno, el duelo comenzó con alta intensidad. El primer aviso fue del Chelsea mediante Cole Palmer, cuyo disparo se marchó desviado. La respuesta local llegó poco después, pero sin puntería.

El Arsenal dominó la posesión mientras el Chelsea buscó el contragolpe con Pedro Neto y João Pedro, aunque sin éxito.

El marcador se abrió tras un córner ejecutado por Bukayo Saka que derivó en un remate de Gabriel Magalhães; el rebote lo aprovechó William Saliba para el 1-0.

Empate antes del descanso

Cuando el Arsenal parecía controlar el partido, el Chelsea encontró el empate justo antes del descanso. Un centro cerrado de Reece James terminó desviado por Piero Hincapié hacia su propia portería.

En la reanudación, los visitantes salieron con mayor ambición y obligaron a intervenir varias veces al guardameta David Raya.

La pizarra volvió a favorecer a los ‘Gunners’ cuando Declan Rice puso un centro preciso que Jurriën Timber convirtió en el 2-1.

Poco después, Pedro Neto fue expulsado tras ver la segunda amarilla por una dura entrada sobre Gabriel Martinelli, lo que facilitó la gestión del resultado para el Arsenal.

El Chelsea intentó reaccionar en el tramo final, con un disparo de Moisés Caicedo que rozó el poste, pero el líder supo amarrar tres puntos vitales.

Manchester United sube al tercer puesto

En otro frente de la jornada, el Manchester United venció 2-1 al Crystal Palace en Old Trafford y ascendió al tercer lugar.

El equipo dirigido por Michael Carrick remontó tras el gol inicial de Maxence Lacroix. El empate llegó con un penal convertido por Bruno Fernandes y el triunfo lo selló Benjamin Šeško con un potente cabezazo.

Carrick continúa invicto desde que asumió hasta final de temporada, fortaleciendo su candidatura a quedarse de forma permanente.

El Tottenham Hotspur extendió a diez partidos su racha sin ganar tras caer 2-1 ante el Fulham.

Los goles de Harry Wilson y Alex Iwobi pusieron en ventaja a los locales, mientras que Richarlison descontó para unos Spurs que, bajo el mando de Igor Tudor, siguen cerca de la zona de descenso.

El panorama también se complica para el Nottingham Forest, que cayó ante el Brighton & Hove Albion y permanece amenazado en la parte baja de la tabla.