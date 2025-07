El Arsenal ficha a Norgaard por 17 millones de euros

El Arsenal completó este jueves el fichaje del centrocampista Christian Norgaard procedente del Brentford por 15 millones de libras (17 millones de euros).

Norgaard es el tercer fichaje del equipo de Mikel Arteta en este mercado veraniego tras los de Kepa Arrizabalaga y Martín Zubimendi.

El danés llega al Arsenal a cambio de 10 millones de libras en fijos y 5 millones en variables y ha firmado un contrato de dos años con los 'Gunners'.

Welcome to The Arsenal, Christian Nørgaard 🙌