El argentino Hernán Cristante, nuevo entrenador del Puebla

Sustituye en el Puebla a su compatriota Pablo Guede, despedido luego de dejar al equipo como el segundo peor del Apertura

El argentino Hernán Cristante fue anunciado este viernes como el nuevo entrenador del Puebla, penúltimo lugar en la clasificación del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Cristante, exguardameta del Toluca, es un estratega de 55 años que comenzó su carrera en 2016 con el Coras de Tepic de la segunda división del balompié local.

También ha dirigido al Toluca, en dos etapas; los Gallos Blancos del Querétaro y al Juárez.

Su mejores resultados fueron con el Toluca, con el que como futbolista obtuvo cinco títulos de liga y al que llevó como técnico a una final de liga y otra de copa en 2018, pero ambas las perdió.

Compromiso, jerarquía y liderazgo, características que definen a nuestro nuevo Técnico. 🫡



¡Bienvenido a la Franja, Hernán Cristante! 🔵👏🏻#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/RiLA79R8cS — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 22, 2025

El oriundo de Buenos Aires, exjugador del Newell’s Old Boys, sustituye en el Puebla a su compatriota Pablo Guede, despedido luego de dejar al equipo como el segundo peor del Apertura con una victoria y cuatro derrotas, cuatro goles a favor y 14 encajados.

La plantilla del Puebla es una de las más modestas de la liga, entre sus figuras tiene al central chileno Nicolás Díaz, al delantero uruguayo Emiliano Gómez y al centrocampista paraguayo Pablo Gamarra.

Cristante debutará en el banquillo del Puebla este domingo, en la visita a los Pumas UNAM en la sexta jornada.