El alumno supera al maestro: Green Bay vence 25-35 a Steelers

Los Packers de Jordan Love vencieron a los Steelers de Rodgers y frustraron su intento de entrar en la lista de los quarterback que han vencido a los 32 equipos

En el duelo más atractivo de la Semana 8 de la NFL, el alumno venció al maestro, pues los Green Bay Packers vencieron a los Pittsburgh Steelers por marcador de 25-35 en el reencuentro de Aaron Rodgers con quien fue su equipo por 18 años.

En el duelo más atractivo de la Semana 8 de la NFL, los Green Bay Packers vencieron a los Pittsburgh Steelers por marcador de 25-35 en el reencuentro de Aaron Rodgers con quien fue su equipo por 15 años.

Con esta victoria, los Packers frustraron el intento de Rodgers de convertirse en el quinto quarterback en la historia que ha vencido a los 32 equipos de la NFL.

En dicha lista se encuentran los nombres de Tom Brady, Brett Favre, Peyton Manning y Drew Brees.

Esta victoria también representa la primera victoria de Green Bay en Pittsburgh desde el 6 de diciembre de 1970, cuando ganaron 20-12 en el estadio Three Rivers.

VICTORIA HISTÓRICA PARA LOS PACKERS EN SNF 🟢🟡🧀



Green Bay se lleva el primer triunfo de Pittsburgh desde 1970.#MundoNFL #GoPackGo pic.twitter.com/bP8A1fFrh7 — Mundo NFL (@MundoNFL) October 27, 2025

Además, con este resultado los de Wisconsin reafirmaron su posición en la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional, con un récord de 5-1-1. Mientras que, pese a la derrota, Steelers se mantiene primero en el Norte de la Conferencia Americana con marca de 4-3.

Ya en el encuentro, Jordan Love lució en los controles de Packers con 360 yardas y tres envíos de anotación.

Mientras que del otro lado, Rodgers, quien sumó dos touchdowns, sufrió con la presión de la defensiva rival, siendo capturado en tres ocasiones (dos por Rashan Gary y una por Micah Parsons) e interceptado una vez.

Durante la primera mitad, Pittsburgh dominó el juego gracias a las intensas presiones de su defensiva, la cual solo permitió un touchdown de Tucker Kraft en el primer cuarto.

Pittsburgh, que apenas sumó tres puntos en el inicio del juego, tuvo un segundo periodo más productivo gracias a la precisión de Chris Boswell, quien conectó dos goles de campo, más el touchdown de DK Metcalf a pase de Aaron Rodgers que les dio ventaja de 16-3.

Para la segunda mitad, los papeles cambiaron, pues los Packers iniciaron el tercer cuarto con una demoledora ofensiva de 90 yardas que consumió cinco minutos y concluyó con envío a las diagonales hacia Savion Williams que los acercó 16-10. Steelers respondió con el cuarto gol de campo de Boswell para alejarse 19-10.

Después de remontar el marcador momentáneamente, Green Bay no cedió y tuvo otra serie que arrastró a la defensiva local 78 yardas en 10 jugadas que se llevó casi seis minutos para dar la vuelta 19-22 con acarreo de Josh Jacobs en el inicio del último periodo.

Esta tendencia se mantuvo en otra serie explosiva de cuatro jugadas y 45 yardas que terminó con el segundo touchdown de Tucker Kraft, que puso el electrónico 19-29 y alargó a 19-35 con par de goles de campo de Brandon McManus.

Ya en tiempo basura, Pittsburgh decoró el marcador con un envío para Roman Wilson y poner el definitivo 25-35.