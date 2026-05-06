El alemán Edin Terzic será el entrenador del Athletic hasta 2028

El nuevo técnico, que relevará en el banquillo de San Mamés a Ernesto Valverde, 'será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada'.

El alemán Edin Terzic, extécnico del Borussia Dortmund, será el entrenador del Athletic Club español las dos próximas temporadas, según ha confirmado este martes la entidad bilbaína.

Terzic, de 43 años, ganó la Copa de Alemania de 2021 y en 2024 clasificó al Borussia para final de la Liga de Campeones que el equipo de Westfalia perdió frente al Real Madrid.

El nuevo técnico del equipo rojiblanco, que relevará en el banquillo de San Mamés a Ernesto Valverde, "será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada".