El adiós de Cristiano: cronología del conflicto con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro definitivo de la selección portuguesa de futbol con una publicación en redes sociales

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su despedida de la selección de Portugal, tras más de un mes de conflicto con el seleccionador Jorge Jesus y de incertidumbre sobre su continuidad en el equipo nacional.

El origen del desacuerdo entre el capitán portugués y su nuevo seleccionador se remonta al 27 de septiembre, cuando Portugal visitó Oslo para enfrentarse a Noruega en la Liga de Naciones.

Cristiano, que había sido titular en el partido anterior contra Gales, comenzó el encuentro en el banquillo. Jesus lo mantuvo calentando durante media hora, pero finalmente no le dio entrada.

Tras el pitido final, con victoria portuguesa por 1-2, Cristiano se dirigió directamente al vestuario, sin acompañar a sus compañeros a agradecer el apoyo de la afición.

Posteriormente, en rueda de prensa, Jesus reveló que había hablado con el jugador antes del encuentro y le había prometido minutos, pero que la situación sobre el terreno de juego "no justificaba hacer un cambio en la delantera".

Portugal se trasladó después a Malmö (Suecia) para hacer sesiones de recuperación antes de viajar a Dinamarca, donde se enfrentaría a la selección local el 1 de octubre.

Antes de uno de esos entrenamientos, Cristiano habló brevemente con Jesus y después abandonó las instalaciones para dirigirse al hotel. Según la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), el gimnasio del campo no disponía del equipamiento necesario, que sí estaba disponible en el hotel.

Según la prensa portuguesa, el 29 de septiembre, el presidente de la FPF, Pedro Proença, adelantó su viaje a Dinamarca para mediar en el conflicto entre el entrenador y el delantero. Ese día, Cristiano acudió al estadio donde se encontraba el equipo en Copenhague, pero no se entrenó.

El jugador relataría más tarde que había dado el conflicto por resuelto tras una reunión con Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr saudí, el club en el que milita y al que el técnico dirigió la temporada pasada.

Posteriormente, Cristiano compartió en Instagram una fotografía suya antes de un partido de Portugal, acompañada únicamente de un corazón.

El 30 de septiembre, Jesus compareció en la rueda de prensa previa al encuentro contra Dinamarca.

El seleccionador aseguró que no había "ningún caso" con Cristiano, aunque también afirmó que ambos habían "hablado y resuelto el problema" durante una cena.

Fue contundente al defender su autoridad: "En un club manda el presidente. En el equipo, mando yo".

También se refirió al estatus de jugadores como Cristiano y sostuvo que merecen "respeto", aunque eso no "da derecho a que se les trate de forma diferente".

"Cualquier jugador, cuando estamos ahí calentando 20 o 30 minutos y luego no sale al campo, no hay ninguno que se quede contento. Y menos aún Cris. Ni siquiera Pelé o Maradona lo estarían. ¿30 minutos, Pelé o Maradona? Ese es el estatus. Los derechos son iguales y, como entrenador, decidí que no saliera", explicó.

Tras esa comparecencia, Cristiano abandonó sin previo aviso la concentración portuguesa y viajó en su avión privado de Copenhague a Madrid. No comunicó su decisión a Proença hasta más tarde, cuando alegó "no tener el estado de ánimo necesario para continuar", según una nota publicada posteriormente por la FPF.

El delantero volvió a recurrir a Instagram para anunciar su marcha de la concentración y prometió dar más explicaciones.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me llevaron a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", escribió.

Foto: EFE

Una reconciliación fallida

El 1 de octubre, ya sin su capitán, Portugal derrotó a Dinamarca por 2-4. Tras el encuentro, el seleccionador prometió abordar abiertamente el asunto al término del siguiente partido.

El 4 de octubre, después de que Portugal venciera a Noruega por 2-1, Jesus restó importancia a lo sucedido y dejó abierta la puerta al regreso de Cristiano en la siguiente convocatoria.

"Para mí, al principio nunca fue un caso. Era algo que me parecía normal como entrenador (...) Para mí, Cris será, en la próxima convocatoria -si está jugando en el Al Nassr-, un jugador convocable si quiere volver a la selección", declaró.

Cristiano rompió su silencio el 6 de octubre con un comunicado de más de 1,500 palabras enviado a las redacciones portuguesas.

En él explicó que había pensado en dejar la selección tras el Mundial de 2026, que el presidente de la Federación le había pedido que continuara y que había dado su visto bueno a la elección de Jesus como sustituto del español Roberto Martínez.

También relató las reuniones que había mantenido con el técnico para hablar de su futuro papel en la selección y recordó que este le había prometido minutos en el partido contra Noruega en Oslo.

"El resto ya lo saben todos. Hice el calentamiento desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador me había fallado al no cumplir su palabra", escribió.

Cristiano describió la conversación con Jesus del 29 de septiembre como "un momento intenso, muy directo, sin ningún tipo de filtro". Según su relato, ambos acordaron que el seleccionador repetiría lo hablado en esa reunión durante la rueda de prensa del día siguiente.

Además, se redactó un documento de ocho puntos, aprobado por el jugador, para que Jesus lo leyera ante los medios, algo que no ocurrió.

En el comunicado, Cristiano reconoció que se había equivocado al abandonar la concentración, se mostró dispuesto a aceptar una posible suspensión y dejó abierta la posibilidad de regresar.

El 10 de octubre, la Federación anunció la apertura de un expediente disciplinario. El día 19 se le impuso una suspensión de 30 días, del 30 de septiembre al 30 de octubre, y una multa de 255 euros, la sanción económica mínima.

El 26 de octubre, la prensa deportiva portuguesa informó de que Cristiano figuraba en la prelista de Jesus para los próximos partidos de la Liga de Naciones. Sin embargo, este jueves el exdelantero del Real Madrid, del Manchester United y del Juventus decidió poner fin a su trayectoria con la selección portuguesa.