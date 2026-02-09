Eitrem gana oro y rompe récord en 5 mil metros

El noruego Sander Eitrem conquistó el oro en los 5 mil metros en Milán Cortina con récord olímpico, tras sobreponerse a un tropiezo en la salida

El noruego Sander Eitrem superó un incómodo tropiezo en la largada para conquistar la medalla de oro en los 5 mil metros de patinaje de velocidad masculino en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina. Además del título, el joven atleta impuso un nuevo récord olímpico.

Eitrem, quien cumplirá 24 años el próximo jueves, detuvo el cronómetro en 6 minutos y 3.95 segundos, un registro que lo colocó 5.27 segundos por delante del entonces líder, el italiano Riccardo Lorello, y casi seis segundos por debajo del antiguo estándar olímpico.

INCREDIBLE! 🥇 With a time of 6:03.95

Sander EITREM [NOR] carves his name into Olympic history with a #GOLD medal in speed skating men's 5000m at #MilanoCortina2026!

La victoria fue aún más significativa debido a su accidentado arranque. El noruego perdió ligeramente el equilibrio en sus primeras zancadas y cedió cerca de un cuarto de segundo frente a Lorello en el primer punto de control. Sin embargo, tomó la delantera tras los 1,400 metros y amplió progresivamente su ventaja hasta asegurar el oro.

Metodej Jilek, patinador checo de 19 años que compitió en la misma serie que Eitrem, se quedó con la medalla de plata a 2.53 segundos del ganador, mientras que Lorello obtuvo el bronce.

De récord mundial a campeón olímpico

El pasado 24 de enero, durante una prueba de la Copa del Mundo en Alemania, Eitrem se convirtió en el primer hombre en la historia en completar los 5 mil metros en menos de seis minutos.

Aunque no se acercó a esa marca en Milán Cortina, su actuación fue suficiente para subir a lo más alto del podio.

En su debut olímpico, el noruego celebró con el puño en alto tras confirmarse su tiempo en las pantallas del estadio.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asistió a la jornada junto con su familia y llegó a las gradas poco antes de la participación del estadounidense Casey Dawson, quien terminó en el octavo lugar. Hace cuatro años, Dawson no pudo competir en los 5 mil metros en Pekín tras dar positivo por COVID-19.

Al ver el tiempo de Eitrem reflejado en los paneles, Vance reaccionó con un sorprendido: “Oh, vaya”.