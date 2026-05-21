Egipto presenta su convocatoria para el Mundial

Para sorpresa de nadie, la convocatoria está encabezada por Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, junto a Omar Marmoush, delantero del Manchester City

El fervor por la Copa del Mundo va creciendo, pues poco a poco las selecciones continúan presentando sus listas definitivas para el torneo y en esta ocasión el turno fue de Egipto.

El cuadro de los "Faraones" es uno de los más sólidos de África y tiene un equipo que combina la dinámica del fútbol africano y de Medio Oriente, junto con la calidad europea de varios de sus elementos que militan en el Viejo Continente.

Para sorpresa de nadie, la convocatoria está encabezada por Mohamed Salah, la estrella del Liverpool y la selección, en quien se recargan las esperanzas de un país para hacer una buena actuación.

Junto a él, Omar Marmoush, delantero del Manchester City, se erige como la otra gran estrella de un equipo que quiere hacer historia, en un grupo donde puede pelear para ser el líder.

Ellos son los elegidos

PORTEROS

Mohamed El-Shenawy

Mostafa Shobeir

El Mahdy Soliman

Mohamed Alaa

DEFENSAS

Mohamed Hany

Tarek Alaa

Hamdi Fathi

Ramy rabia

Yasser Ibrahim

Hossam Abdelmaguid

Mohamed Abdelmonem

Ahmed Fattouh

Karim Hafez

MEDIOCAMPISTAS

Marwan Attia

Mohannad Lasheen

Nabil Emad Dunga

Mahmoud Saber

Ahmed Sayed Zizo

Mahmoud Trezeguet

Emam Ashour

Mostafa Ziko

Ibrahim Adel

Haitham Hassan

Mohamed Salah

DELANTEROS

Omar Marmoush

Aktay Abdullah

Hamza Abdel Karim

Estos son los partidos de Egipto en el Mundial