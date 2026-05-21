Egipto presenta su convocatoria para el Mundial

El fervor por la Copa del Mundo va creciendo, pues poco a poco las selecciones continúan presentando sus listas definitivas para el torneo y en esta ocasión el turno fue de Egipto.
El cuadro de los "Faraones" es uno de los más sólidos de África y tiene un equipo que combina la dinámica del fútbol africano y de Medio Oriente, junto con la calidad europea de varios de sus elementos que militan en el Viejo Continente.
Para sorpresa de nadie, la convocatoria está encabezada por Mohamed Salah, la estrella del Liverpool y la selección, en quien se recargan las esperanzas de un país para hacer una buena actuación.
Junto a él, Omar Marmoush, delantero del Manchester City, se erige como la otra gran estrella de un equipo que quiere hacer historia, en un grupo donde puede pelear para ser el líder.
Ellos son los elegidos
PORTEROS
Mohamed El-Shenawy
Mostafa Shobeir
El Mahdy Soliman
Mohamed Alaa
DEFENSAS
Mohamed Hany
Tarek Alaa
Hamdi Fathi
Ramy rabia
Yasser Ibrahim
Hossam Abdelmaguid
Mohamed Abdelmonem
Ahmed Fattouh
Karim Hafez
MEDIOCAMPISTAS
Marwan Attia
Mohannad Lasheen
Nabil Emad Dunga
Mahmoud Saber
Ahmed Sayed Zizo
Mahmoud Trezeguet
Emam Ashour
Mostafa Ziko
Ibrahim Adel
Haitham Hassan
Mohamed Salah
DELANTEROS
Omar Marmoush
Aktay Abdullah
Hamza Abdel Karim
Estos son los partidos de Egipto en el Mundial
- 15 de junio vs. Bélgica en Seattle
- 21 de junio vs. Nueva Zelanda en Vancouver
- 26 de junio vs. Irán en Seattle