Egipto cesa a Hossam Hassan tras su histórico Mundial 2026

En septiembre, el Consejo Supremo de Regulación de Medios de Egipto solicitó a la federación que evaluara las repercusiones del caso.

Egipto cambió de entrenador a seis días de reanudar la eliminatoria para la Copa Africana de Naciones 2027.

La Federación Egipcia de Futbol dio por terminado el contrato de Hossam Hassan el sábado 7 de noviembre y nombró a Ali Maher para dirigir los dos encuentros ante Malaui.

El relevo llega cuatro meses después de que Hassan llevara a la selección a los primeros octavos de final de su historia en un Mundial.

La federación también dio por concluida la labor del equipo técnico y administrativo de Hassan. Su contrato había sido ampliado hasta 2030 después del Mundial. Mostafa Abu Zahra, integrante de la directiva, explicó que el acuerdo contempla una cláusula para resolver la liquidación por la salida anticipada.

¿Qué dijo la federación sobre el cese?

La directiva señaló que tomó la decisión después de revisar el impacto de los acontecimientos recientes en la imagen y la estabilidad de la selección. El comunicado no atribuyó el cese a un incidente concreto.

En agosto, Hassan quedó en medio de un altercado familiar en un hotel de Porto Marina, en la costa norte de Egipto, en el que estuvieron involucradas Howaida Al-Gharbawi y Dina Mostafa, entonces esposas del entrenador.

El abogado de Mostafa dijo que Hassan se desvaneció al intentar intervenir. Los representantes de ambas partes dieron versiones distintas sobre el inicio del enfrentamiento, aunque coincidieron en que acudió la policía y que el episodio terminó en una conciliación.

En septiembre, el Consejo Supremo de Regulación de Medios de Egipto solicitó a la federación que evaluara las repercusiones del caso.

El 4 de noviembre, el organismo prohibió a Hassan aparecer en medios sujetos a la legislación egipcia. En vísperas de su salida, el entrenador cuestionó que sus diferencias familiares se vincularan con su trabajo y aseguró que seguía preparando la concentración de noviembre.

El recorrido que llevó a Egipto a octavos

Con Hassan al mando, los faraones consiguieron su primera victoria en una Copa del Mundo al derrotar 3-1 a Nueva Zelanda.

Luego eliminaron a Australia por 4-2 en penales tras empatar 1-1. Su participación terminó en Atlanta, donde tuvieron una ventaja de dos goles ante Argentina antes de caer 3-2 con un tanto de Enzo Fernández en tiempo añadido.

Hassan dirigió 38 partidos desde que asumió en 2024, con 21 victorias, 10 empates y siete derrotas. Tres días antes de su destitución, la Confederación Africana de Futbol lo incluyó entre los nominados a entrenador del año.

Maher debuta con Egipto al frente de su grupo

El nuevo seleccionador, procedente del Ceramica Cleopatra, mantuvo a Mohamed Salah y Omar Marmoush en su primera convocatoria. También llamó de vuelta al portero Mohamed El Shennawy y al extremo Mahmoud Trezeguet, además de darle su primera oportunidad al delantero Mahmoud Mamdouh, autor de ocho goles en ocho jornadas de la liga egipcia.

Egipto lidera el Grupo B con cuatro puntos y recibirá a Malaui el 13 de noviembre en El Cairo. Cuatro días después, ambos equipos volverán a enfrentarse en Lilongüe.