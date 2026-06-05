Efraín Juárez se va de Pumas tras no ser renovado

El mexicano deja el banquillo de la UNAM luego de ser líder del Clausura 2026 con récord institucional de puntos, aunque cayó en la Final contra Cruz Azul

Poco más de una semana después de perder la Final de la Liga MX ante Cruz Azul, las malas noticias continúan para Pumas, pues ahora perdería a su pieza clave en el buen rendimiento de la plantilla: Efraín Juárez.

Fuentes informaron a Azteca Deportes que su salida se da de mutuo acuerdo, pues la directiva decidió no renovar su contrato, debido a la no tan buena relación entre él y algunos miembros de la alta cúpula universitaria.

¿Por qué se va Efraín Juárez?

Parte de este conflicto sería la falta de refuerzos para el subcampeón de México, que estaría falto de recursos para poder traer jugadores de alto perfil que le permitan seguir compitiendo con los equipos de arriba y así terminar con su sequía de 15 años sin ser campeón.

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Recordemos que durante la gestión del mexicano en el cuadro azul y oro se realizó un esfuerzo importante para fichar a jugadores como Pedro Vite y "Juninho", fichaje más alto en la historia del club, además de Keylor Navas, uno de los mejores porteros del mundo en los últimos años.

Fuera de ellos, otros buenos refuerzos que le llevaron a Juárez fueron Jordan Carrillo y Robert Morales, quienes están a préstamo en la institución, por lo que al terminar su participación en el Apertura, volverán a sus equipos.

De los dos, el caso que más destaca es el de Carrillo, pues no tiene opción de compra por su carta, la cual estaría tasada por Santos en más de $8 millones de dólares, una cifra impagable para Pumas.

Así le fue en la UNAM

En su regreso al club que lo vio nacer como jugador, Efraín Juárez tuvo un rendimiento que fue de menos a más con un club limitado, pues dirigió 60 partidos, de los cuales ganó 24, empató 19 y perdió 17.

Luego de tomar el puesto de Gustavo Lema en el Clausura 2025, llevó al equipo al Repechaje, donde fue eliminado por Rayados. Ya en su primer torneo completo en el banco, volvió a caer en Repechaje, ahora frente a Pachuca.

Finalmente, en su tercer torneo, Pumas fue superlíder con 36 puntos, récord de la institución, y se plantó en la Final, la cual perdió por 2-1 contra Cruz Azul, que se proclamó campeón gracias al agónico gol de Rodolfo Rotondi antes del tiempo extra.

Pero no solo tuvo problemas compitiendo en Liga MX, pues aunque milagrosamente el equipo se metió dos años seguidos en la Concachampions, en su primera participación se fue eliminado en Cuartos y en la segunda directamente quedó fuera en primera ronda.

Por si esto fuera poco, en la Leagues Cup quedó fuera en Fase de Grupos.