Efraín Juárez destaca unión de Pumas rumbo al título

El entrenador reveló que la práctica previa al duelo de ida se desarrolló con normalidad, reflejando la confianza y estabilidad emocional que vive el plantel

El entrenador de los Pumas UNAM, Efraín Juárez, aseguró que desde la pretemporada del torneo Clausura 2026 el plantel universitario se trazó como objetivo disputar la final del futbol mexicano, meta que ahora buscarán completar con la conquista del título frente a Cruz Azul.

Durante el día de medios previo al arranque de la serie por el campeonato, el estratega auriazul destacó que el equipo mantuvo la convicción de pelear por el título incluso cuando atravesaban momentos complicados al inicio de su proceso.

"Habíamos prometido llegar a la última semana del campeonato que es la de la final. En la pretemporada ya teníamos en la cabeza ese objetivo. El grupo creyó y sobre todo trabajó", expresó.

Pumas cambió el panorama con Efraín Juárez

Juárez tomó el mando de los universitarios en medio de un panorama complicado y logró transformar al equipo hasta convertirlo en uno de los protagonistas del Clausura 2026.

Bajo su dirección, Pumas terminó como líder de la fase regular y posteriormente eliminó en liguilla a rivales como América y Pachuca para instalarse en la final.

El técnico de 38 años señaló que la intensidad del trabajo realizado desde la pretemporada fue clave para sostener el rendimiento del equipo a lo largo del torneo.

"La pretemporada fue exhausta y luego trabajamos duro día y noche", comentó el estratega universitario.

Lejos de mostrar tensión por disputar la serie por el campeonato, Efraín Juárez aseguró que el grupo llega motivado y disfrutando el momento.

El entrenador reveló que la práctica previa al duelo de ida se desarrolló con normalidad, reflejando la confianza y estabilidad emocional que vive actualmente el plantel.

"El entrenamiento de hoy fue como si fuera de cualquier otra jornada porque nosotros hemos venido jugando finales cada ocho días", afirmó.

Pumas visitará este jueves a Cruz Azul en el primer partido de la final y cerrará la serie el domingo ante su afición.

Los universitarios buscan conquistar su octavo título de liga, mientras que los celestes intentarán alcanzar su décima estrella.

El vínculo de Efraín Juárez con Pumas

Además del momento deportivo, la final representa un episodio especial para Efraín Juárez debido a su historia con la institución universitaria.

El entrenador surgió de las fuerzas básicas de Pumas desde los 10 años y posteriormente defendió al club como futbolista profesional antes de iniciar su carrera como director técnico.

Juárez reconoció que su pasado dentro de la institución fue determinante para asumir el reto de dirigir al equipo en uno de sus momentos más complejos.

"Nada de esto hubiera pasado sin lo que viví en Pumas como jugador", señaló.

El exseleccionado mexicano, integrante del plantel que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, también aseguró que el entorno alrededor del club cambió radicalmente en los últimos meses.