Efraín Juárez deja de ser el entrenador de Pumas

El principal motivo de su salida habrían sido las diferencias con la directiva sobre la conformación del plantel para el Torneo Apertura 2026

Es oficial. Efraín Juárez no continuará como director técnico de Pumas UNAM, luego de presentar su renuncia a la directiva universitaria tras una serie de diferencias relacionadas con la planeación deportiva del equipo.

La salida del estratega mexicano se confirmó este jueves, poniendo fin a un proyecto que logró regresar al conjunto auriazul a una final de la Liga MX después de seis años de ausencia.

Diferencias en el armado del plantel detonaron la ruptura

De acuerdo con versiones de la prensa especializada, el principal motivo del rompimiento entre Efraín Juárez y la directiva de Pumas fueron las diferencias sobre la conformación del plantel para el Torneo Apertura 2026.

Las posturas encontradas respecto a los refuerzos y la planeación deportiva generaron fricciones entre ambas partes, situación que finalmente derivó en la salida del entrenador, conocido entre la afición como "Efrastóteles".

Juárez regresó a Pumas a una final, pero no logró la octava

Durante su gestión, Juárez consiguió llevar al conjunto universitario a disputar una final de Liga MX, instancia que el club no alcanzaba desde hacía seis años.

Sin embargo, el técnico no pudo conquistar el campeonato y darle a Pumas la anhelada octava estrella, objetivo que quedó pendiente tras caer en la serie definitiva.

La derrota cobró un significado especial al disputarse en Ciudad Universitaria, donde el equipo vio a Cruz Azul proclamarse campeón.

La renovación nunca llegó

Un día después de la final, Efraín Juárez sostuvo una reunión con la directiva universitaria para analizar la continuidad del proyecto.

No obstante, las partes no lograron alcanzar un acuerdo para extender el vínculo contractual, por lo que el estratega decidió dar un paso al costado y concluir su etapa al frente del club.

Con su futuro aún sin definirse, el técnico mexicano viajó a Europa para disfrutar de un periodo vacacional, mientras la dirigencia auriazul, encabezada también por el nuevo vicepresidente deportivo Antonio Sancho, comienza la búsqueda de un nuevo entrenador para el Apertura 2026.