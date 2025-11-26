Édson Reséndez, canterano rayado, ficha con Correcaminos

El nacido en Guasave, Sinaloa y formado en el Monterrey, viene de un breve paso por el Aucas de Ecuador, donde jugó 20 partidos entre Liga y Copa Sudamericana

Luego de una breve aventura por el fútbol sudamericano, el canterano de Rayados, Édson Reséndez, se convirtió en el primer fichaje de los Correcaminos de la UAT, para el Clausura 2026 de la Liga Expansión.

Aunque no terminó de asentarse, Reséndez volvió a demostrar que es un buen arquero y dejó buenos destellos, como los que entregó durante su paso por las fuerzas básicas regias y especialmente en Cancún FC, donde fue campeón de Expansión en el Apertura 2023.

Su misión no será sencilla, pues aterrizó en el equipo que este Apertura 2025 terminó como la peor defensa del campeonato con 35 goles encajados, de ahí que la directiva busque a un portero confiable para comenzar a construir un nuevo proyecto.

Édson Reséndez se formó en todas las categorías menores del Monterrey, aunque no recibió una oportunidad real en el primer equipo, pues atajó apenas dos encuentros, por ello, partió a Cancún, donde se consolidó, experimentó el fútbol de Conmebol en Aucas y ahora busca ser estrella en el equipo de la UAT.