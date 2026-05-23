Edson Álvarez suena como posible refuerzo de Rayados

El interés por Edson Álvarez respondería a la intención de Monterrey de reforzar la columna vertebral del equipo con un futbolista de experiencia internacional

Edson Álvarez aparece como uno de los nombres más fuertes en el mercado de fichajes de la Liga MX, luego de que surgieran versiones sobre un posible interés de Rayados de Monterrey para convertirlo en el primer gran refuerzo del proyecto encabezado por Matías Almeyda.

La posible llegada del mediocampista mexicano tomaría fuerza en un momento clave para el club regiomontano, que busca armar un plantel competitivo para el Apertura 2026, torneos internacionales y el Mundial de Clubes.

Rayados buscaría un fichaje de alto impacto

El interés por Edson Álvarez respondería a la intención de Monterrey de reforzar la columna vertebral del equipo con un futbolista de experiencia internacional, liderazgo y jerarquía en la Selección Mexicana.

El perfil del llamado “Machín” encaja con las necesidades de Rayados, ya que puede desempeñarse como contención, defensa central o mediocampista mixto, una versatilidad que resulta atractiva para el sistema de Matías Almeyda.

Además, su presencia aportaría equilibrio defensivo, salida limpia desde el mediocampo y carácter competitivo en una zona donde Monterrey pretende elevar el nivel para competir dentro y fuera de México.

Su situación en Europa abre la puerta al rumor

Edson Álvarez pertenece al West Ham United, aunque recientemente jugó cedido con el Fenerbahçe de Turquía.

El panorama del mexicano en Europa se encuentra en revisión, debido a que el club turco no tendría previsto ejecutar la opción de compra, mientras que el equipo inglés atraviesa una etapa de reestructuración deportiva y económica.

Ese escenario ha provocado que su futuro quede abierto de cara al mercado de verano, especialmente después de una etapa marcada por lesiones, falta de continuidad y una operación de tobillo que limitó su regularidad en los últimos meses.

El valor de mercado de Edson Álvarez ronda los 15 millones de euros, aunque una posible negociación podría elevarse a cifras cercanas a los 22 millones de dólares, dependiendo de las condiciones que establezca West Ham.

De concretarse, la operación se convertiría en uno de los fichajes más costosos e importantes en la historia reciente de la Liga MX.

Rayados es considerado uno de los clubes mexicanos con mayor capacidad económica para intentar una negociación de este nivel, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte del club, del futbolista ni de su equipo en Europa.

El paso de Edson Álvarez por la Liga MX

Antes de dar el salto al futbol europeo, Edson se formó y debutó con el Club América, donde rápidamente se consolidó como titular y uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección.

Con las Águilas ganó el Apertura 2018 y la Copa MX Clausura 2019, además de disputar el Mundial de Clubes y convertirse en un jugador multifuncional dentro del esquema azulcrema.

Su rendimiento lo llevó al Ajax en 2019, club que pagó cerca de 15 millones de euros por su fichaje y donde terminó por consolidarse como mediocampista defensivo de élite.

Una carrera europea con experiencia internacional

Durante su etapa en Ajax, Álvarez conquistó dos títulos de Eredivisie y una Copa de Países Bajos, además de tener participación constante en Champions League y Europa League.

En 2019 se convirtió en el primer mexicano en anotar en su debut dentro de la Champions League, durante un partido ante Lille.

Posteriormente, dio el salto a la Premier League con West Ham United, en una transferencia cercana a los 35 millones de libras, lo que lo colocó entre los futbolistas mexicanos más caros de la historia.

Rayados apunta a un líder para su nuevo proyecto

Más allá del impacto mediático, el posible fichaje de Edson Álvarez tendría sentido deportivo para Monterrey por su experiencia en Europa, su liderazgo con la Selección Mexicana y su capacidad para jugar partidos de alta exigencia.

El mediocampista ha sido campeón de Copa Oro, Nations League y actualmente es una de las principales referencias del combinado nacional rumbo al Mundial 2026.

Para Rayados, sumar a un jugador de ese perfil significaría enviar un mensaje fuerte al mercado: el club busca competir con una plantilla de jerarquía internacional y convertir el nuevo ciclo de Matías Almeyda en un proyecto de alto impacto.