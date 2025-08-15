Edgar Quintero, histórico bate zurdo de Sultanes

Con motivo del Día Internacional del Zurdo, el exbeisbolista Edgar Quintero platicó cómo fueron sus inicios y el desarrollo de su carrera bajo esta destreza

Cada 13 de agosto se conmemora el Dia Internacional del Zurdo, con el objetivo de visibilizar a este 10% de la población mundial, la cual ha dejado huella en el mundo con figuras destacadas en el arte, ciencia y deporte.

En este último rubro, existen muchos que dejaron una marca inquebrantable, ese es el caso de Edgar “Bambino” Quintero quien tiene un legado con los Sultanes de Monterrey como un bateador zurdo, algo que manejó desde sus inicios en el deporte rey.

“Yo empecé a jugar béisbol desde los seis años allá en Mazatlán, soy nativo allá de Mazatlán, y desde los seis años de que yo tengo noción, siempre utilicé el guante para zurdo. cuando empecé con ligas infantiles, el entrenador le dijo a mi mamá, a lo mejor eres zurdo, probablemente me compraron un guante de zurdo y me dijeron utilízalo”, explicó.

En el camino al beisbol profesional, enfrentó algunas desventajas

“Bueno, las desventajas de ser zurdo en el beisbol es que no puedes jugar todas las posiciones. De las nueve que están jugando, solamente puede ser los tres jardines, jardinero izquierdo, central y derecho, el primera base, bateador designado y pitcher”.

A pesar de ello, al llegar a Sultanes realizó historia, ya que en sus 20 temporadas con los fantasmas grises logró más de 200 homeruns y fue parte del equipo campeón en el 2007, lo que le valió formar parte de la novena ideal histórica del equipo.

“Y pues estar en la novena ideal de todos los tiempos con ellos fue algo muy satisfactorio. En lo personal, en la novena ideal aparezco como bateador designado zurdo, entonces es algo de mucho orgullo”.

El Día Internacional del Zurdo es una invitación a fomentar la inclusión, diseñar herramientas accesibles para todos y reconocer que la diversidad, incluso en algo tan cotidiano como la mano con la que escribimos o con la que hacemos swings enriquece a la sociedad.

“Pues es algo muy bonito, la verdad. No por ser zurdo, pero el swing de un bateador zurdo a mí se me hace todavía un poquito más elegante. Vemos jugadores, por ejemplo, como Ken Griffey Jr., como Robinson Canó, otro John Olerud, por mencionarte, algunos Barry Bones, puede ser. Y los swings de sur, Rafael Palmeiro, tienen un swing como que un poco más elegante”, comentó.