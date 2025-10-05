Info 7 Logo
Edgar Navarro gana bronce en Mundial de Para Atletismo

Por: Ángeles Núñez

04 Octubre 2025, 10:21

El medallista paralímpico Edgar Cesáreo conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros T51 durante el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

El medallista paralímpico Edgar Cesáreo Navarro conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros T51 durante el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al registrar un tiempo de 22.23 segundos, su mejor marca de la temporada.

En el estadio Jawaharlal Nehru, el experimentado atleta sumó la séptima medalla para México en la competencia, consolidándose como uno de los referentes en su especialidad.

Con 30 años de trayectoria, Edgar ha representado al país en siete Juegos Paralímpicos, donde ha obtenido cuatro preseas y más de 12 podios en campeonatos mundiales.

El oro y la plata fueron para los alemanes Peter Genyn (20.19) y Roger Habsh (20.44), respectivamente.

En la misma prueba participaron Salvador Hernández y Leonardo de Jesús Pérez, quienes no lograron subir al podio.

Por otra parte, Edgar Ulises ocupó la quinta posición en lanzamiento de jabalina F54, con un mejor intento de 30.63 metros.

