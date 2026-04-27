Edgar Cadena gana etapa en Asturias y logra top 5

El ciclista mexicano Edgar Cadena firmó su segundo triunfo en la competencia, asimismo Nairo Quintana se llevó el título general

El mexicano Edgar Cadena brilló en la Vuelta a Asturias al conquistar la cuarta etapa y cerrar su participación en el quinto lugar de la clasificación general.

Cadena cruzó la meta con un tiempo de 3:39:59 horas, superando por 17 segundos a Adrià Pericas y José Manuel Díaz, en una jornada donde volvió a demostrar su gran nivel.

Edgar Cadena (Storck MRW Bau) entra en los últimos 3 kilómetros con un ritmo brutal con 8 segundos sobre el grupo del líder#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/Wo5H9eWrjn — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 26, 2026

El mexicano атакó a pocos kilómetros de la meta y logró despegarse del pelotón para llegar en solitario, firmando así su segunda victoria consecutiva en la competencia, tras haber ganado también la tercera etapa.

“He trabajado duro y el resultado se ve aquí. He tenido buenas sensaciones y aproveché la oportunidad”, expresó tras la carrera.

Quintana se queda con el título

El colombiano Nairo Quintana cumplió con los pronósticos y se adjudicó el título general con un tiempo total de 14:30:46 horas.

La clasificación final quedó encabezada por Quintana, seguido de Pericas (+25 segundos) y Diego Pescador (+1:33). Cadena finalizó en la quinta posición, a 1:54 del líder.

Con este resultado, el ciclista de 25 años consiguió su cuarto triunfo como profesional y se consolida como una de las promesas del ciclismo mexicano.

“No tenía nada que perder y quería ver hasta dónde podía llegar. Espero que se me abran las puertas del World Tour”, señaló.

La actuación de Cadena representa un impulso importante para el ciclismo nacional, colocándolo entre los nombres a seguir en el panorama internacional.