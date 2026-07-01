Ecuador presenta reclamo por 'serenata' de aficionados mexicanos

Mediante un comunicado, el organismo ecuatoriano calificó lo sucedido como una acción que "dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que presentó una queja formal ante la organización de Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ luego de los hechos registrados durante la madrugada de este martes en las inmediaciones del hotel de concentración de su selección, donde aficionados mexicanos realizaron una "serenata" con bocinas, pirotecnia, tambores, trompetas y cláxones previo al partido de dieciseisavos de final.

Mediante un comunicado, el organismo ecuatoriano calificó lo sucedido como una acción que "dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar".

"Sobre algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar", señaló la FEF.

Asimismo, la federación hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que refuercen la atención a este tipo de situaciones y adopten medidas que garanticen la seguridad y el descanso de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas ecuatorianos antes del compromiso frente a la Selección Mexicana.

La FEF expresó además su confianza en que este tipo de incidentes no afecten el ambiente deportivo de la competencia.

"Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo".

El organismo concluyó su posicionamiento asegurando que la respuesta de Ecuador llegará en el terreno de juego.

"Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas".

En redes sociales circularon videos en los que se observa a un grupo de aficionados mexicanos reunidos en las inmediaciones del hotel de concentración de la selección ecuatoriana, donde hicieron sonar tambores, trompetas, bocinas, cláxones de automóviles y música a alto volumen durante la madrugada.

Aficionados mexicanos se reunieron anoche afuera del hotel Westin en Santa Fe, donde se encuentra la Selección de Ecuador



Hicieron ruido toda la madrugada para no dejarlos dormir, hasta fuegos artificiales hubo



📹 Reforma pic.twitter.com/f43jiQeOGS — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 30, 2026

La convocatoria para realizar esta "serenata" surgió desde un día antes a través de redes sociales, donde algunos aficionados llamaron a acudir al hotel con el objetivo de impedir el descanso del equipo sudamericano antes del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

México y Ecuador se enfrentan este martes en el Estadio Ciudad de México en busca de un lugar en los octavos de final del torneo.