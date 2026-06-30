Ecuador afrontará a México con un elevado estado anímico

El veterano Enner Valencia, figura del Pachuca, le cedió la banda de capitán a Caicedo, del Chelsea, quien será desde mañana el nuevo líder.

La selección de fútbol de Ecuador asumirá el partido de mañana contra México, en los dieciseisavos de la Copa del Mundo, con un elevado estado anímico, tras la nominación como nuevo capitán del delantero Moisés Caicedo.

Horas después de derrotar a Alemania para acceder a la fase de los 32 mejores del Mundial, el veterano Enner Valencia, figura del Pachuca, le cedió la banda de capitán a Caicedo, del Chelsea, quien será desde mañana el nuevo líder.

Después de brillar en el Emelec de su país entre 2010 y 2013, Palencia dio el gran salto como profesional al llegar al Pachuca y convertirse en el campeón goleador del torneo Clausura 2014. Después de eso emigró al West Ham de la Liga Premier Inglesa y se consolidó en la selección, con la que juega su tercer Mundial.

El gesto de Enner confirma la armonía en el cuadro dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, que tiene otros dos jugadores activos en el fútbol de México: el defensa Jackson Porozo, del Tijuana; y el centrocampista Pedro Vite de los Pumas UNAM.

Si bien tendrán 80,000 hinchas en contra, el equipo dirigido por Beccacece pasa por un gran momento y si logra mejorar la contundencia, su punto débil, será un rival muy duro de vencer para los mexicanos, que sumaron en la fase de grupos tres triunfos en tres salidas, aunque por momentos mostraron carencias.

El ganador del México-Ecuador enfrentará en los octavos de finales al mejor entre Inglaterra y el Congo.