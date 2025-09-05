Eagles vencen a Cowboys en debut polémico y lleno de drama

Filadelfia superó 24-20 a Dallas en el Kickoff 2025 de la NFL. Polémica, tormenta eléctrica y el primer juego de los Cowboys sin Micah Parsons

Jalen Hurts corrió para dos touchdowns y los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl, se sobrepusieron a la pérdida de un jugador expulsado y una interrupción por la lluvia para inaugurar la campaña de la NFL con un triunfo de 24-20 sobre los Cowboys de Dallas.

Los Eagles tuvieron que frenar una amenaza de los Cowboys en el cierre del partido. Ganaban por 24-20 con 4:44 minutos restantes en el tercer cuarto cuando el juego se interrumpió 1:05 horas debido a relámpagos en el área alrededor del Lincoln Financial Field.

Prescott lanzó un pase incompleto en cuarta y tres con 1:54 restantes para que naufragara el último intento de remontada de Dallas. Pasó para 188 yardas.

El encuentro inaugural entre dos encuentros rivales tuvo de todo.

Hurts desgastó a una defensa de los Cowboys carente de Micah Parsons, quien fue cedido mediante un canje en la antesala de la campaña. El quarterback de los Eagles realizó acarreos de touchdown de cuatro y ocho yardas.

Y no requirió del tush push, la polémica jugada que usaron los Eagles la campaña pasada en sus avances cortos y que fue ratificada como legal por la liga para esta campaña.

Saquon Barkley también corrió para un touchdown de diez yardas, si bien su cosecha final de 60 yardas fue minúscula en comparación con la temporada pasada cuando superó las 2.000.

Hurts experimentó una anotación lanzando el balón a las graduadas y encogiéndose de hombros al igual que su amigo y mentor, Michael Jordan, quien recibió una cálida ovación cuando fue mostrado en la pantalla gigante.

Antes del partido, Hurts, Barkley y el resto de los Eagles permanecieron en el vestuario durante una ceremonia en la que se izó el banderín de campeones de 2024. El entrenador Nick Sirianni no quiere que los jugadores se distraigan este año con los logros del anterior.

Jalen Carter regresó muy pronto a los camerinos.

Prescott y Carter discutieron después del saque inicial, y Carter escupió en la camiseta de Prescott antes de retroceder. El quarterback rápidamente señaló lo ocurrido ante un oficial cercano que lanzó el pañuelo y expulsó a Carter.

Los fanáticos abuchearon mientras Carter se retiraba lentamente. El destacado tackle defensivo sostenido su casco en las manos detrás de su espalda.

“Detectives” de las redes sociales analizaron la jugada para ver si Prescott, de hecho, escupió primero.

De cualquier manera, Carter podría enfrentarse a una fuerte sanción económica, si no es que algo peor, en la primera gran prueba del énfasis incrementado que la NFL prometió esta temporada sobre el juego limpio.

Más allá del marcador, el juego destacó por la ausencia de Parsons y por la tensión generada desde el primer instante, así como por la demostración de poderío de los jugadores de ambos equipos. La victoria deja a Filadelfia con un comienzo esperanzador y a Dallas con la necesidad de ajustarse a un equipo que ha perdido a una de sus piezas claves.