EA Sports revela a los 27 mejores jugadores de FC 27

La nueva entrega también incorporará el sistema Dynamic OVR en el modo Carrera, con el que las calificaciones podrán aumentar o disminuir durante la temporada

EA Sports reveló a los 27 futbolistas masculinos con mayor valoración de EA Sports FC 27, listado encabezado por Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes compartirán el primer lugar con una media general de 91.

Mbappé conservará la calificación recibida en la entrega anterior, mientras que Haaland aumentará un punto para alcanzar al delantero francés en la cima. Ningún jugador del apartado masculino superará la barrera de los 91 puntos al momento del lanzamiento.

Nueve futbolistas alcanzan una valoración de 90

Por debajo de Mbappé y Haaland aparece un grupo de nueve jugadores con media de 90, integrado por Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois y Jude Bellingham.

Uno de los movimientos más destacados corresponde a Michael Olise, quien aumentó cuatro puntos respecto a FC 26 y logró colocarse entre las cartas base más fuertes de la nueva edición.

El tercer escalón reúne a ocho jugadores con valoración de 89: Gabriel Magalhães, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Willian Pacho, Lionel Messi y Vinícius Júnior.

Messi también protagonizó uno de los ascensos más llamativos, al pasar de una media de 86 a 89. El argentino se mantiene así entre los jugadores mejor calificados del título a los 39 años.

El top 27 se completa con Jan Oblak, Declan Rice, William Saliba, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, João Neves, Joshua Kimmich y Luis Díaz, todos con una valoración general de 88.

Así quedó el top 27 de EA Sports FC 27

Kylian Mbappé — 91 Erling Haaland — 91 Rodri — 90 Ousmane Dembélé — 90 Vitinha — 90 Harry Kane — 90 Michael Olise — 90 Pedri — 90 Lamine Yamal — 90 Thibaut Courtois — 90 Jude Bellingham — 90 Gabriel Magalhães — 89 Gianluigi Donnarumma — 89 Bruno Fernandes — 89 Khvicha Kvaratskhelia — 89 Nuno Mendes — 89 Willian Pacho — 89 Lionel Messi — 89 Vinícius Júnior — 89 Jan Oblak — 88 Declan Rice — 88 William Saliba — 88 Virgil van Dijk — 88 Achraf Hakimi — 88 João Neves — 88 Joshua Kimmich — 88 Luis Díaz — 88

Salah queda fuera y las medias podrán cambiar

Una de las ausencias más importantes es la de Mohamed Salah, quien encabezó FC 26 junto con Mbappé al contar con una valoración de 91. Su nueva calificación todavía no ha sido publicada, pero quedó fuera de los primeros 27 lugares.

EA Sports continuará revelando las valoraciones por competiciones durante la semana. Las medias correspondientes a la Liga MX serán presentadas el 20 de agosto, mientras que la base completa de cartas iniciales estará disponible al día siguiente.

La nueva entrega también incorporará el sistema Dynamic OVR en el modo Carrera, con el que las calificaciones podrán aumentar o disminuir durante la temporada según el rendimiento, confianza, condición física, lesiones, minutos disputados y competencia por la titularidad.

EA Sports FC 27 será lanzado mundialmente el 25 de septiembre de 2026, aunque quienes adquieran las ediciones con acceso anticipado podrán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre.