Duplica México a Colombia y domina medallero centroamericano

México suma 27 oros, el doble que Colombia, para afianzarse en la cima del medallero tras tres jornadas, impulsado por triunfos en judo y remo

México mantuvo el liderato del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cerrar la tercera jornada de competencias con 27 medallas de oro, una cifra que duplica las 12 preseas doradas de Colombia, su más cercano perseguidor.

La delegación mexicana llegó a 70 medallas en total, consolidando su dominio en el certamen gracias a nuevas victorias en judo, remo y esquí acuático.

Iker Casas conquista el oro en judo

Uno de los protagonistas de la jornada fue el judoca Iker Casas, quien se proclamó campeón de la categoría de -80 kilogramos al derrotar 2-0 al colombiano Miguel Trejos en la final.

Tras conseguir la medalla de oro, Casas aseguró que mantuvo la concentración durante toda la competencia para cumplir el objetivo que se había planteado antes del torneo.

"No sentí presión en ningún momento. Tenía una promesa que tenía que cumplir. No iba a volver a México sin lograr este objetivo y tenía que demostrarme a mí mismo. Todo el tiempo estuve enfocado", declaró.