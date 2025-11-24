Dundee FC presenta jersey ¿inspirado en Club de Fútbol Monterrey?

Uno de los uniformes más icónicos del equipo regiomontano se vuelve la inspiración para los escoces ¿de cuál se trata? Aquí te lo presentamos

El equipo Dundee FC perteneciente a la Liga de Escocia lanzó su tercer uniforme para la temporada 2025-2026, en la que se inspiraron en el jersey de los Rayados del Monterrey de la década de los noventas.

Ante el convenio deportivo llevado a cabo entre ambos clubes desde 2024, con el objetivo de desarrollo y proyección de jugadores de las fuerzas básicas en Rayados en Europa, el equipo escocés utilizó sus colores con el diseño de aquel Monterrey.

A través de redes sociales, Dundee FC compartió fotografías donde algunos de sus jugadores vestían este especial uniforme.

"¡El Tercer Kit ha llegado! 🤩 Celebrando nuestra Asociación con C.F. Monterrey, el kit está inspirado en sus kits de 95/96 🇲🇽"

The Third Kit has landed! 🤩



Celebrating our Partnership with C.F. Monterrey, the kit is inspired by their 95/96 kits 🇲🇽



Pre order yours now through the link below 👇 https://t.co/GNStwaHbMC pic.twitter.com/Assl5cjDqx — Dundee Football Club (@DundeeFC) November 21, 2025

¿Cuánto cuesta este jersey?

En la página oficial de la Dundee FC se muestra que el costo del tercer uniforme ronda entre los 1,200 pesos mexicanos, sin costo de envío.

Icónico jersey de la era Rayada

Este jersey es especial para el equipo mexicano, debido a que se usó cuando obtuvieron la victoria frente a Tigres en uno de los clásicos más recordados de la historia regia.

Los Rayados recibieron a la escuadra felina en su entonces casa, el Tecnológico de Monterrey, donde los vencieron con goles de Raúl Heriberto Aredes y de José Antonio “Tato” Noriega.

Este fue el séptimo clásico de liga ganado por el Monterrey de manera consecutiva y uno de los más memorables debido a que mandaron a los Tigres a Segunda División.